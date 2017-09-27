1. LİG EKİBİ DENİZLİSPOR, YILMAZ VURAL'LA GÖRÜŞECEK
TFF 1. Lig'de 6 maçta 1 puanla son sırada kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor. Yeşil-siyahlı yönetim, dün akşam yaptığı toplantıda teknik direktörlük için 4 isimle görüşme kararı aldı. Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Erkan Sözeri'nin yanı sıra bir süredir takım çalıştırmayan Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural ve İsmet Taşdemir'le görüşülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
"EN İYİ KARARI ALMAK İSTİYORUZ"
Adaylarla görüşmelere başlayan Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Yönetim kurulu olarak bazı isimler belirledik. Bu isimlerle görüşmeler yapıyoruz. Aceleci davranmak istemiyoruz. Hafta sonundaki maça teknik direktörümüzü yetiştirmek gibi bir kaygımız yok. En iyi kararı vermek istiyoruz" dedi. Takım, haftanın ilk çalışmasını Altyapı Koordinatörü Ali Kepenek yönetiminde yaptı. Yeşil-siyahlıları cumartesi günü iç sahada oynanacak Gazişehir Gaziantep maçına Kepenek'in hazırlayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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