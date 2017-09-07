Fenerbahçe'den 1 milyon Euro'ya kaleci Ertuğrul'u transfer eden Boluspor, Beşiktaş'tan da Pedro'yu kiraladı.

Beşiktaş, gönderilecekler listesine koyduğu Pedro Franco'yu Boluspor'a kiraladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen defans oyuncusu Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la kiralık olarak anlaştı.

150 BİN EURO'YU BOLU ÖDEYECEK

26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada