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1. Lig Ekiplerinden Boluspor, Beşiktaş'tan Pedro Franco'yu Kiraladı

1. LİG EKİPLERİNDEN BOLUSPOR, BEŞİKTAŞ'TAN PEDRO FRANCO'YU KİRALADI

Fenerbahçe'den 1 milyon Euro'ya kaleci Ertuğrul'u transfer eden Boluspor, Beşiktaş'tan da Pedro'yu kiraladı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : 1. Lig Ekiplerinden Boluspor, Beşiktaş'tan Pedro Franco'yu Kiraladı(7/10)3

Beşiktaş, gönderilecekler listesine koyduğu Pedro Franco'yu Boluspor'a kiraladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen defans oyuncusu Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la kiralık olarak anlaştı.

150 BİN EURO'YU BOLU ÖDEYECEK

26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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