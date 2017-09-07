1. LİG EKİPLERİNDEN BOLUSPOR, BEŞİKTAŞ'TAN PEDRO FRANCO'YU KİRALADI
Fenerbahçe'den 1 milyon Euro'ya kaleci Ertuğrul'u transfer eden Boluspor, Beşiktaş'tan da Pedro'yu kiraladı.
Beşiktaş, gönderilecekler listesine koyduğu Pedro Franco'yu Boluspor'a kiraladı.
Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen defans oyuncusu Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la kiralık olarak anlaştı.
150 BİN EURO'YU BOLU ÖDEYECEK
26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
- Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
- Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
- Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
- Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar