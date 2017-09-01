Kesilmek istenen 1 tonluk kurbanlık dana köyü birbirine kattı, 2 kişi yaralandı.Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyünde 1 tonluk kurbanlık dana köyü birbirine kattı. Kepçe ile havaya kaldırılıp kesilmeye çalışılan boğa 2 kişiyi yaraladı.

7 KİŞİ ZAPTEDEMEDİ

Olay, bugün Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Toklu Köyünde meydana geldi. 1 tonluk kurbanlığa ortak olan 7 kişi tosunu ahırdan çıkarıp traktörün arkasına bağlayarak köyün dışına çıkarıp kesmek istediler. Ancak traktör seyir halindeyken tosunun sağa sola saldırması sonucu halat koptu. Halatın kopmasıyla boğa çevrede bulunan çocukların olduğu yere yöneldi.

ÇOCUĞU KUCAĞINA ALARAK GÜVENLİ YERE GÖTÜRDÜ

Adeta meydan savaşına dönen köyde, bu sırada çekim halinde olan İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Söylemez, çocuğu kucağına alarak yakında bulunan evin merdivenine koştu. Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuk korkarak gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar tarafından zorda olsan iple bağlanıp köyün dışına çıkarılan tosun, burada ilk defa oldukça ilginç bir şekilde sol arka ayağından bağlanan tosun kepçe ile havaya kaldırıldı.

Bu sırada tosunu kesmeye çalışan Hakkı Demir ve Abdullah Deniz adlı vatandaşlar ellerinden yaralandılar. Yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada