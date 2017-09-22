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10 Yıl Sigortalı Çalışanlar, Yeni İş Yerlerinden İstifa Edip Tazminat Alabilir

10 YIL SİGORTALI ÇALIŞANLAR, YENİ İŞ YERLERİNDEN İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR

15 yıl sigorta süresi ve 10 yıl çalışma süresini tamamlayanlar, isterse yeni iş yerlerinden de istifa edip ikinci bir tazminat alabiliyor. Tek şart bir yıllık çalışmayı tamamlamak.

Tarih : 22 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : 10 Yıl Sigortalı Çalışanlar, Yeni İş Yerlerinden İstifa Edip Tazminat Alabilir(5/10)1

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. İstifa eden kıdem tazminatı alamıyor. Bunun emeklilik, askerlik ve kadınlar için evlilik gibi bazı istisnaları bulunuyor. Bir istisna da 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup 15 yıl sigortalılık süresi ile 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemesini tamamlayanlar için var. Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3 bin 600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre tabi o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerekiyor.

İKİNCİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞILABİLİR

Bu noktada, "Tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışabilir miyim?, ikinci işyerimden de aynı yazı ile yeniden tazminatımı alıp ayrılabilir miyim?" soruları akla geliyor.

Bu soruları, sırayla yargı kararları ışığında cevaplamaya çalışalım. 15 yıl ve 3 bin 600 yazısı ile işten ayrılan bir çalışan aslında, "Ben çalışmayı bırakıp emeklilik için bekleyeceğim" beyanında bulunmuş oluyor. Dolayısıyla ayrılır ayrılmaz ertesi gün bir işyerinde hemen çalışmaya başlaması bu hakkı kötüye kullanması olarak değerlendirilebilir. Ancak makul bir süre geçtikten sonra yeniden çalışmanın önünde bir engel yok. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi daha önce vermiş olduğu kararlarında işverenin 'kötü niyet' taleplerini haksız bularak yeniden çalışmanın önündeki engelleri kaldırmış oldu.

1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI BULUNUYOR

Bu yüzden tazminat alıp ayrılan sigortalılar ikinci bir işyerinde çalışabiliyor. İkinci işyerinde çalışmaya başlayan sigortalı yeniden 3 bin 600 gün yazısı ile tazminat alabilme imkânına da sahip. Bu konuyu engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla sigortalı bu hakkını tekrar kullanabilir. Burada da en az 1 yıl çalışmış olma şartı bulunuyor. İşyerinden ayrılırken bildirim sürelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde bu sürelerin ücretini işveren talep edebilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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