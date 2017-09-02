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10 Yıl Sonra Gelen Böbrek ile Çifte Bayramı Yaşadılar

10 YIL SONRA GELEN BÖBREK İLE ÇİFTE BAYRAMI YAŞADILAR

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen yaşlı bir kadının böbreği, 10 yıldır nakil bekleyen hastanın yüzünü güldürdü.

Tarih : 02 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : 10 Yıl Sonra Gelen Böbrek İle Çifte Bayramı Yaşadılar(6/10)2

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının böbreğinin nakledildiği hastanın yüzü 10 yıl sonra güldü. Yıllardır bu günü bekleyen 52 yaşındaki Semih Aydın ile 5 yıldır bu hastalığı çeken Hüseyin Doğan çifte bayramı yaşıyor.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.C'nin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışladı. Karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2 böbrek ise Acıbadem Bursa Hastanesi'ndeki hastalara umut oldu. Yapılan tetkiklerden sonra uygun görülen diyaliz hastasına böbrekler başarılı bir operasyonla nakledildi.

"10 YILDIR DİYALİZE GİRİYORUM"

Ameliyattan sonra tekrar eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 52 yaşındaki Semih Aydın, 10 yıldır bu anı beklediğini söyledi. 7 kere kendisine şansın güldüğünü ve nakil için çağrıldığını ifade eden Aydın, "41 yaşındayken bu hastalıkla karşılaştım. 10 yıldır sürekli diyalize giriyorum. 7 kez nakil olmak için beni çağırdılar. Ancak benden önceki kişilere uyumlu olduğu için ben geri dönmek zorunda kaldım."

"HERKES ORGAN BAĞIŞI YAPMALI"

"Allah'a şükürler olsun son çağırdıklarında bana naklolacağını öğrendim. Çok mutlu oldum. Allah tüm hastalara bu mutluluğu yaşatsın. Organ bağışı çok önemli, ben çevremdeki herkese organ bağışı için tavsiyelerde bulunuyorum" dedi.

Diğer böbrek nakli olan 41 yaşındaki Hüseyin Doğan ise, "5 yıldır bu rahatsızlıkla yaşıyordum. Diyalize girdiğim 8'inci ayında bana nasip oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Tarif edilemez bir duygu yaşadım. Organ bağışı için herkesin seferber olması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 60 BİNİN ÜZERİNDE HASTA BÖBREK BEKLİYOR"

Organ nakillerine gerçekleştiren Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ise, "Türkiye'de 60 binin üzerinde hasta böbrek beklemektedir. Bursa'da ise bu sayı 2 binin üzerindedir. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ama yılda 100 tane kadavradan nakli ancak gerçekleştiriyoruz. Onun için çok açık var. Birkaç lokomotif hastane sayesinde bu organ nakli ilerliyor. Ama bağışlar arttıkça diğer hastaneler de buna katılacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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