Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

101 Milyon TL'lik Yatırım! KKTC'nin Topraklarını, Türkiye Sulayacak

101 MİLYON TL'LİK YATIRIM! KKTC'NİN TOPRAKLARINI, TÜRKİYE SULAYACAK

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : 101 Milyon Tl'lik Yatırım! Kktc'nin Topraklarını, Türkiye Sulayacak(8/10)4

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz" dedi.

DEKAR BAŞINA 700 LİRA GELİR

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği proje ile ada topraklarını suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çiftçisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projenin KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.

Eroğlu, bunun için Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.

500 KİLOMETRE İSALE HATTI İNŞA ETTİK

Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede Türkiye'den gelen suyu Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."

TÜNELİN YATIRIM BEDELİ 101 MİLYON LİRA

Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.

İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 101  Milyon  Tl  Lik  Yatırım  Kktc  Nin  Topraklarını  Türkiye  Sulayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER