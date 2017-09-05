Japon doktor Shigeaki Hinohara, hayatı boyunca uzun yaşamın püf noktalarını araştırmış ve denemiş ünlü bir doktor. 105 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamayı başaran doktor Hinohara'nın kaliteli ve uzun yaşam ile ilgili pek çok tavsiyesi var.

"GEÇ EMEKLİ OLUN"

İnsanların katkıda bulunmak için yaşadıklarına inanan Hinohara, olabildiğince geç emekli olmayı öneriyor. 105 yaşında hayata gözlerini yuman doktor, ölene dek hasta kabul etmeye devam etmiş.

"EĞLENCEYE DAHA ÇOK ZAMAN AYIRIN"

Japon doktorun başka bir önerisi ise "eğlenmeye zaman ayırın ve yeterince uykunuzu alın" olmuş. Eğlenceli vakit geçirirken "çocuk olmanın" ne demek olduğunu hatırlamamız gerektiğini belirten doktor Hinohara, yetişkinken de eğlenceye zaman ayırmamız gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ekliyor: "Akşam yemeği saati veya uyku saati gibi kurallarla bedeni yormamak çok önemli". Japon doktor, hayatın kaçınılmaz getirisi olan her türlü "acı"nın ilacının, eğlenceli vakit geçirmek olduğunu söylüyor.

"DOĞRU BESLENİN, AZ YİYİN"

Doktor Shigeaki Hinohara, aynı zamanda kilo almaya karşı. Kendi beslenmesiyle ilgili şöyle diyor; "Kahvaltıda kahve, süt ve içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek portakal suyu içerim. Zeytinyağı cildimi sağlıklı tutmama yardımcı oluyor. Öğlen ise süt ve kurabiye yerim. Eğer çok meşgulsem hiçbir şey yemem. Hiçbir zaman acıktığımı hissetmemişimdir, çünkü hep işime odaklı yaşadım. Akşam yemeğinde sebze, biraz balık ve pirinç yerim. Haftada 2 kere ise 100 gram yağsız et yemeye gayret gösteririm."

"HER ŞEYİ SORGULAYIN, DOKTORUNUZUN REÇETELERİNİ BİLE"

Hinora doktor olmasına karşın, hastalarına her zaman kendi araştırmalarını yapmalarını ve iç seslerini dinlemelerini öğütlemiş. Japon doktor, "Eğer doktor size test yapmak veya ilaç vermek istiyorsa ona bu prosedürü kendi çocuklarına uygulayıp uygulamayacağını sorun" diyor.

"EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ"

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Kaynak: haberinburada