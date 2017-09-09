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11 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU VEZNECİLER SALDIRISIYLA İLGİLİ 1 DİŞ HEKİMİ GÖZALTINDA


11 Kişinin Şehit Olduğu Vezneciler Saldırısıyla İlgili 1 Diş Hekimi Gözaltında
Tarih : 09 Eylül 2017, 08:50
Puan Ver : 11 Kişinin Şehit Olduğu Vezneciler Saldırısıyla İlgili 1 Diş Hekimi Gözaltında(5/10)1

Başkentte terörle mücadele ekipleri, geçen yıl İstanbul Vezneciler'de çevik polislerini taşıyan araçlara yönelik düzenlenen ve 7 polisin şehit olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

İSTANBUL'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 7 polisin yaralandığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına alan polis, zanlılardan elde edilen dokümanları inceledi.

TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN DİŞ HEKİMİ GÖZALTINDA

İncelemelerini tamamlayan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği belirlenen diş hekimi E.İ'nin kimliğine ulaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Çankaya ilçesi Bülten Sokağı'nda E.İ'ye ait eve operasyon düzenledi.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEK

Gözaltına alınan E.İ'nin evinde terörle mücadele ekipleri tarafından arama yapıldı.

E.İ'nin Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

TAK ÜSTLENMİŞTİ

İstanbul Vezneciler'de Salı günü bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen ve 11 kişinin şehit olduğu saldırıyı TAK örgütü üstlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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