ABD'de 11 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmenin savunması pes dedirtti. 25 yaşındaki öğretmen, öğrencisinin depresyonda olduğunu ve onu mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi.

Amerika'da bir okulda sıradışı bir vaka yaşandı.

DEPRESYONDAN ÇIKARMAK İÇİN ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİYE GİRDİ

11 yaşındaki öğrencisinin depresyonda olduğunu ve öğrencisini mutlu etmek için onunla ilişkiye giren 25 yaşındaki ilkokul öğretmeni Katherina Gonzalez, beş yıl hapis cezası aldı. Öğretmen 13 yaşından küçük bir öğrenci ile ilişkiye girmek suçundan Mart ayında tutuklanmıştı.

MAHKEME HUZURUNDA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Daha sonra Ağustos ayında tutuksuz yargılanan öğretmen, mahkemede tedavi gördüğünü söyleyip gözyaşları içinde özür diledi.

TACİZCİ ÖĞRETMEN BİR SÜRE ÖNCE TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Öğretmen kısa bir süre önce sınıfta tecavüze uğradığını ve bu yüzden tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme hakimi, öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği ve tam ilişkiye girmemesine rağmen başkalarının aynı suçu işlememesi için öğretmene ceza verdiklerini söyledi.

SORUŞTURMAYA GÖRE İLİŞKİ DEĞİL TACİZ YAŞANDI

Dedektiflerin yaptığı soruşturmada, öğretmenin öğrencisini arabasına ve evine aldığı öğrencisi ile tam ilişkiye girmediklerini sadece birbirlerinin özel yerlerine elledikleri tespit edildi.

Kaynak: haberinburada