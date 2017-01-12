Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

113 yıldır sadece 2 kez söndü! işte sırrı...

113 YILDIR SADECE 2 KEZ SÖNDÜ! İŞTE SIRRI...

Evimizdeki ampulleri 2-3 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz ama bu ampul 113 yıldır çalışıyor.

Tarih : 12 Ocak 2017, 13:29
Puan Ver : 113 Yıldır Sadece 2 Kez Söndü! İşte Sırrı...(6/10)6


113 yıl



Evimizdeki ampulleri 2-3 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz. Malum ömürleri o kadar… Fakat Amerika 'nın Kaliforniya eyaletinde bağlı Livermore kentinde bulunan 6 numaralı itfaiye istasyonundaki bir ampul, tamı tamına 113 yıldır yanıyor.



Doğum günü 18 Haziran 1901



İlk olarak yakıldığı tarih tam olarak bilinmeyen ampulün doğum günü, 18 Haziran 1901 olarak kabul ediliyor. ‘Asırlık ampul' ya da ‘Livermore Ampulü' olarak bilinen ampul, itfaiye araçlarının bulunduğu garajda, gözünü bile kırpmadan hayata devam ediyor fakat yılların verdiği yorgunlukla, gözünün feri biraz gitmiş.



İki kez söndü



Ampul, 113 yıllık hayatında yalnızca iki kere sönmüş; biri 1976'da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi yüzünden biri ise 2013'te yaklaşık 7 saatlik bir kesinti sırasında…



1976'da, ampulün bulunduğu istasyon taşınacağı zaman , ampulü kırmamak için büyük bir uğraş verilmiş, ancak ampulün o esnada sönmesinin önüne geçilememiş. İstasyonu taşıyanlar, ampulün tellerini tamamen koparmışlar ve ampul kısa bir süreliğine sönmüş. Transferi polislerden ve itfaiyelerden oluşan bir eskort eşliğinde gerçekleştirmişler. Yaklaşık 22 dakika süren işlem sırasında sönen abimiz, daha sonra işine kaldığı yerden devam etmiş. Yapısında karbon filaman bulunan ampulün cam kısmı ise cam üfleme sanatının bir ürünü… Amerika Deniz Kuvvetleri'nde fizikçi olan Deborah Katz, yüzyıllık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı ve onu özel kılan, Shelby Electric Company'ye ait kaliteli bir ampulün kullanılması…



Yapısında karbon filaman bulunan ampulün cam kısmı ise cam üfleme sanatının bir ürünü… Amerika Deniz Kuvvetleri'nde fizikçi olan Deborah Katz, yüzyıllık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı ve onu özel kılan, Shelby Electric Company'ye ait kaliteli bir ampulün kullanılması…



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: 113  Yıldır  Sadece  2  Kez  Söndü  İşte  Sırrı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER