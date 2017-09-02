EuroBasket 2017 D Grubu ikinci maçında 12 Dev Adam, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. İlk maçlarını kaybeden iki tarafın mücadelesinde kazan Milli Takımımız oldu: 84-70.

Ülker Sports Arena'daki mücadele Melih Mahmutoğlu'nun dış atış isabetiyle başladı. Milli Takımımız'a 3 üçlük isabetiyle cevap veren Büyük Britanya skor üstünlüğünü eline geçiren taraf oldu. Çeyrek sonuna doğru Semih Erden üzerinden oynanan ikili oyunları ve pas dağılımını iyi yapan 12 Dev Adam, 10-0'lık seriyle öne geçti. Son saniyelerde rakibine sayı şansı tanımayan Milliler ilk çeyreği 23-18 önde geçti.

CEDİ'YLE SİNAN KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

İkinci periyoda hızlı giren ay-yıldızlı ekibimiz oldu. Cedi Osman ve Sinan Güler ile sayılar bulan Milliler kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. Büyük Britanya kısa oyuncularıyla farkı kısa sürede eritmeyi başardı ancak devreye giren Furkan Korkmaz takımımızın ilk yarıyı 49-36 önde noktalamasını sağladı.

FARK 16'YA KADAR ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte Milliler, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetleri ve Semih Erden'in pota altından bulduğu sayılarla oyunu kontrol etti. 12 Dev Adam farkı bir ara 16'ya kadar çıkarırken çeyrek sonunda hızlı hücumlar bulan Büyük Britanya farkı eritti ve son on dakikaya 64-54 önde girdik.

Son çeyrekte Büyük Britanya oyuna ortak olma adına tüm enerjisini ortaya koysa da Milliler savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Karşı potada Melih Mahmutoğlu'nun yönlendirdiği hücumlarla skoru korumayı başaran A Milli Basketbol Takımımız karşılaşmayı 84-70 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: haberinburada