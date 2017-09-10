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12 DEV ADAM, İSPANYA'YA YENİLEREK EUROBASKET'TEN ELENDİ


12 Dev Adam, İspanya'ya Yenilerek EuroBasket'ten Elendi
Tarih : 10 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : 12 Dev Adam, İspanya'ya Yenilerek Eurobasket'ten Elendi(6/10)2

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sın 16 turu maçında Türkiye, İspanya'ya 73-56 yenilerek turnuvaya veda etti. İspanyollar, çeyrek finale yükselerek Almanya ile eşleşti.

A Milli Basketbol Takımımız D Grubu'nu 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada bitirirken İspanya ise C Grubu'nu 5 galibiyetle namağlup lider tamamlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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