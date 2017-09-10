12 DEV ADAM, İSPANYA'YA YENİLEREK EUROBASKET'TEN ELENDİ
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sın 16 turu maçında Türkiye, İspanya'ya 73-56 yenilerek turnuvaya veda etti. İspanyollar, çeyrek finale yükselerek Almanya ile eşleşti.
A Milli Basketbol Takımımız D Grubu'nu 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada bitirirken İspanya ise C Grubu'nu 5 galibiyetle namağlup lider tamamlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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