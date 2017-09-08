Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yanarak öldüğü 'Süleymancılara' ait öğrenci yurduna aileleri yönlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş hakkındaki milli eğitim müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmanın sonucu belli oldu. Ailelerin, hakkında "Bizi yurda yönlendirdi" şikâyetini yaptığı Aktaş'a kınama cezası verildi. Faciadan önce yurtta yapılan denetimde, önlemler alınmış gibi sahte rapor düzenleyen iki memura ise birer günlük maaş kesim cezası ile yetinildi.

Hazırlanan müfettiş raporunda Özel Aladağ Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali Genç suçlu bulundu. Müdür Genç'in 26 Ekim 2015 tarihli denetim raporunda eksiklik olarak saptandığı halde yurtta yangın tatbikatı yaptırmadığı, yangın eğitimi vermediği, hizmetli ve belletmen görevlendirmediği, bölümleri yerleşim planına uygun kullanmadığı, aşçı çalıştırmadığı, internet odası kurdurmadığı, ankesörlü telefon bulundurmadığı belirlendi. Genç'in eksikliği gidermek için verilen 20 günlük süreye uymadığı, altı ay geç yanıt verdiği, izinsiz personel çalıştırdığı ve açılış iznine aykırı faaliyet gösterdiği belirtildi. Bir amiri olmadığı için Genç'e yaptırım uygulanmadı.

SAHTE RAPOR DÜZENLEMİŞLER

Yurtta 17 Aralık 2015 ve 26 Mayıs 2016'da denetim yapan Aladağ Kaymakamlığı'nın bilgisayar çalışanı Cihan Ünal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli'nin, yangın tatbikatı yapılmadığı halde yangına karşı gerekli önlemler alınmış gibi sahte rapor düzenlediği kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'ın denetim görevini yerine getirmediği anlaşıldı. Aktaş'a kınama, Ünal ve Gökçeli'ye birer günlük maaş kesim cezası verildi. Aktaş geçen ay Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik görevine verildi. Aktaş, Ünal ve Gökçeli ile iki memura daha "taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrıca savcılık soruşturması yürütülüyor.

4 İTFAİYECİYE SORUŞTURMA İZNİ

Aladağ'daki yurt yangınına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Müdür Vekili Nihat Sarraf ile Aladağ İtfaiyesi'nden üç işçi için de soruşturma izni verildi. Hazırlanan raporda, yangın anında öğrencilerin ikinci kattan atlamaları sırasında gerekli olan brandaların itfaiye araçlarında bulunmadığı ifade edildi.

Bu arada, yurdun işyeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8 Aralık 2016'da iptal edildi. Yetki belgesi olmadığı halde gelir toplayan dokuz kişi ile dernek saymanı ve başkanına idari para cezası verildi.

KAYMAKAM BEYE GÖRE TARİKATIN SUÇU YOK

TBMM Aladağ Komisyonu tutanakları yayınlandı. Komisyonun 10 Mayıs 2017'de ziyaret ettiği Kaymakam Abdullah Demirdağ'ın, tarikata ait erkek öğrenci yurdunda hiçbir kusurun olmadığını savunduğu ortaya çıktı. Yedi öğrencinin kaldığı yurda bizzat gittiğini anlatan Demirdağ, "Kendim de gittim gördüm. Yangın kapıları, yönlendirme levhaları, yangın merdivenleri, yangın tüpleri, tüplerin olduğu yerdeki bilgilendirme levhaları, çocukların bu konu hakkında bilgilendirilmiş olmaları; bunların hepsi tamam" dedi. Komisyon, bu görüşmeden sonra erkek yurdunu teftiş etti. Ancak eksiklik görüldüğü için yurt aynı gün kapatıldı. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada