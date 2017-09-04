Adana'da kızı 13 yaşındaki F.N.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı tabancayla öldüren 33 yaşındaki Emrah Bulut'un, Suriyeli 15 yaşında bir kızla evlenmek için olay çıkartıp karakolluk olduğu ortaya çıktı. Bulut'un, yaşı küçük olduğu için kendine kızlarını vermeyen Suriyeli aileyi ölümle tehdit ettiği ifade edildi.

KIZINA TECAVÜZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ GENCİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Merkez Yüreğir İlçesi'nde 14 Ağustos'ta bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah Bulut'un tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah Bulut, kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Bulut, adliyeye sevk edilirken, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim" derken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Muhammet Reşit Yıldırım ile sevgili olduklarını ve isteyerek ilişkiye girdiklerini söylediği öne sürülen F.N.B. ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

EVLENMEK İSTEDİĞİ ÇOCUĞUN AİLESİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Sosyal medyada serbest bırakılması için kampanya başlatılan Emrah Bulut'un, cinayetten 8 gün önce 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı C.N. ile evlenmek istediği ortaya çıktı. Pazar yerlerinde tezgahtarlık yapan Emrah Bulut'un, alışveriş sırasında gördüğü ve aynı mahallede oturan C.N. ile evlenmek istemesine küçük kızın ailesi izin vermedi. İddiaya göre, C.N.'nin ailesiyle birlikte kaldığı evine giden Emrah Bulut, evliliğe karşı çıkan küçük kızın babası A.N. ile tartışıp ölümle tehdit etti. Olay yerine çağrılan polislere de zorluk çıkartan Emrah Bulut, biber gazı sıkılıp etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren A.N., "Kızımla evlenmek isteyen Emrah Bulut'a, kızımın küçük olduğunu belirterek evlenmesine izin vermeyeceğimi söyleyince evimi bastı. Kızımı zorla almak istedi, beni ölümle tehdit etti" dedi.

"BANA 18 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

İddiaları reddeden Emrah Bulut ise, "Pazarda gördüğüm C.N.'nin 18 yaşında olduğunu söylemişlerdi. Evlenecektik. Alışveriş için benden 3 bin lira aldılar. Sonra 20 bin lira istediler. Veremeyeceğimi söyleyince tartıştık. Bunun üzerine daha önce verdiğim 3 bin lirayı isteyince kavga ettik. Kimseyi tehdit etmedim" diyerek kendini savundu.

Bu olay nedeniyle hakkında 'Tehdit ve görevli memura mukavemet' suçlamalarından soruşturma başlatılan Emrah Bulut'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, cinayet olayından sonra da Suriyeli A.N.'nin şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada