14 YIL CEZA ALAN ÇOCUK TACİZCİSİ PAPAZ, HASTANEDEN KAÇTI
İtalya'da 7 çocuğa cinsel tacizden suçlu bulunduğu için 14 yıl hapse mahkum edilen papaz Don Ruggero Conti, Roma'da sağlık sorunları nedeniyle tutulduğu klinikten kaçtı.
İtalya'da çocuk tacizinden suçlu bulunan ve 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen bir papaz, Roma'da sağlık sorunları nedeniyle tutulduğu klinikten kaçtı.
10 YILDA 7 ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ
Don Ruggero Conti, Roma'ya bağlı Selva Candida bölgesinin papazı olarak görev yaparken 1998-2008 yılları arasında 7 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu.
Conti'nin, özellikle fakir ailelerin çocuklarını çeşitli hediyeler vererek kendisine yakınlaştırdığı ve ardından tacizde bulunduğu iddia ediliyordu.
Conti hakkında, başka bir rahibin şikayetiyle dava açılmış ve din adamı 2008'de tutuklanmıştı.
HAPİS CEZASINI EVDE ÇEKİYOR
Don Ruggero Donti hakkındaki dava 2015'te sonuçlanmış, Conti 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Conti ayrıca dini görevlerinden de uzaklaştırılmıştı. Conti, 14 yıl 2 aylık cezasını ev hapsinde dolduruyordu.
YERLEŞTİRİLDİĞİ KLİNİKTEN KAÇTI
Ancak Viterbo kenti yakınlarındaki evinde ev hapsinde tutulan 63 yaşındaki Conti, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle geçici olarak bir kliniğe yerleştirilme talebinde bulundu. Roma'ya bağlı Genzano kasabasında bir sağlık kliniğine gitmesine izin verilen Conti, 26 Eylül'de buradan kaçtı.
İtalyan basınındaki haberlere göre Ruggero Conti'nin bir taksiye binerek klinikten uzaklaştığı ve izini kaybettirdiği belirtiliyor.
Conti'yi arama çalışmaları sürerken kaçışıyla ilgili de soruşturma açıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar