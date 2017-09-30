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14 yıl ceza alan çocuk tacizcisi papaz, hastaneden kaçtı

14 YIL CEZA ALAN ÇOCUK TACİZCİSİ PAPAZ, HASTANEDEN KAÇTI

İtalya'da 7 çocuğa cinsel tacizden suçlu bulunduğu için 14 yıl hapse mahkum edilen papaz Don Ruggero Conti, Roma'da sağlık sorunları nedeniyle tutulduğu klinikten kaçtı.

Tarih : 30 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : 14 Yıl Ceza Alan Çocuk Tacizcisi Papaz, Hastaneden Kaçtı(5/10)1

İtalya'da çocuk tacizinden suçlu bulunan ve 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen bir papaz, Roma'da sağlık sorunları nedeniyle tutulduğu klinikten kaçtı.

10 YILDA 7 ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ

Don Ruggero Conti, Roma'ya bağlı Selva Candida bölgesinin papazı olarak görev yaparken 1998-2008 yılları arasında 7 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Conti'nin, özellikle fakir ailelerin çocuklarını çeşitli hediyeler vererek kendisine yakınlaştırdığı ve ardından tacizde bulunduğu iddia ediliyordu.

Conti hakkında, başka bir rahibin şikayetiyle dava açılmış ve din adamı 2008'de tutuklanmıştı.

HAPİS CEZASINI EVDE ÇEKİYOR

Don Ruggero Donti hakkındaki dava 2015'te sonuçlanmış, Conti 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Conti ayrıca dini görevlerinden de uzaklaştırılmıştı. Conti, 14 yıl 2 aylık cezasını ev hapsinde dolduruyordu.

YERLEŞTİRİLDİĞİ KLİNİKTEN KAÇTI

Ancak Viterbo kenti yakınlarındaki evinde ev hapsinde tutulan 63 yaşındaki Conti, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle geçici olarak bir kliniğe yerleştirilme talebinde bulundu. Roma'ya bağlı Genzano kasabasında bir sağlık kliniğine gitmesine izin verilen Conti, 26 Eylül'de buradan kaçtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Ruggero Conti'nin bir taksiye binerek klinikten uzaklaştığı ve izini kaybettirdiği belirtiliyor.

Conti'yi arama çalışmaları sürerken kaçışıyla ilgili de soruşturma açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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