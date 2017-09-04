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15 AYLIK MUHAMMET İÇİN DOKTORLAR SEFERBER OLDU


15 aylık Muhammet için doktorlar seferber oldu
Tarih : 04 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : 15 Aylık Muhammet İçin Doktorlar Seferber Oldu(7/10)3

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde solunumu ve kalbi duran, yapılan ilk müdahale ile yaşama döndürülen 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, ambulans helikopter ile başka bir hastaneye sevk edildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DOĞUŞTAN ÇALIŞMIYOR

Sungurlu İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Serkan Şimşek'in 15 aylık oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, dün gece solunum sıkıntısı nedeniyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde ilk müdahalesi yapılan bebeğin solunumu ve kalbi durdu. Yapılan müdahale ile yaşama döndürülen bebeğin doğuştan bağışıklık sistemi çalışmadığı için Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü ve 2 hafta sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacağı belirtildi. Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mahmut Uçman, bebeğin ilik nakli olana kadar çocuk yoğun bakım servisi olan bir hastaneye sevk edilmesini gerektiğini belirtti. Gece boyu yapılan aramalarda çevre illerde uygun hastane bulunamadı.

AMBULANS HELİKOPTER MİNİK MUHAMMET'İ TAŞIDI

Dr. Mahmut Uçman, mezun olduğu Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile iletişime geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde boş yer olduğu tespit edilince bebeğin durumu göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter, 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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