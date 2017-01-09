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15 dakikada 15 deaş hedef imha edildi

15 DAKİKADA 15 DEAŞ HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyine yönelik 10.31-10.46 saatleri arasında yapılan hava operasyonunda, DEAŞ terör örgütünün barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandığı 15 hedef imha edildi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 14:24
Puan Ver : 15 Dakikada 15 Deaş Hedef İmha Edildi(8/10)9


Türk Hava Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyine yönelik hava operasyonunda, 15 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 10.31-10.46 saatleri arasında, Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandığı belirlenen 15 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Türk savaş uçakları, görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra emniyetle üslerine döndü.



 



kaynak:yenişafak








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