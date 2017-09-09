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15 TEMMUZ GECESİ ERDOĞAN'I KORUYAN POLİSLERİN FETÖ'DEN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI


15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin FETÖ'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Tarih : 09 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : 15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı(9/10)5

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

"BIRAKIN ATEŞ ETMEYİ, SİLAHI ELİME BİLE ALMADIM"

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, dün yarım kalan esas hakkında savunmasına bugün devam etti. Binbaşı Seymen, "İddianamede, helikoptere ateş ettiğim yer alıyor. İddianamede doğru olan kısım, güvenlik güçlerinin helikoptere ateş ederek Haldun Gülmez'i (yüzbaşı) yaralamasıdır. Sahilde diz çökmüş bir şekilde cep telefonuyla pilotla görüştüm. Bizi öldürmek kastıyla ateş eden polisler için yanımdakilere, 'Onlarla işimiz yok, karşılık verdirmeyin' emrini verdim. Bırakın ateş etmeyi, silahım bile elimde değildi. Tanıklardan birisinin ifadesinde, polislerin bize karşı kimyasal silah kullanılacağı yönünde iddiası var" dedi.

"SU O KADAR BULANIK Kİ"

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Polislerin hangi psikoloji ile davrandığını bilemeyiz. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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