15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, SLOVENYA BAYRAĞI RENKLERİYLE AYDINLATILDI
Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Slovenya'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyazla ışıklandırıldı.
Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçını Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile izledi.
BAŞBAKAN YILDIRIM TALİMAT VERDİ
Yıldırım, kupa töreninin ardından maçta Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırılması talimatını verdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, daha sonra ayakları kırmızı, halatları mavi, korkulukları ise beyaz olarak ışıklandırıldı.
Kaynak: haberinburada
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