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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ YANGINI!


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!
Tarih : 09 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını!(9/10)5

15 Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası iskitametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Araç yangını nedeniyle 1 şerit tariğe kapandı. Köprüde araç yoğunluğu oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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