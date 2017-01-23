Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ


15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Tarih : 23 Ocak 2017, 17:07
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi(6/10)7


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine gelen müzakereci bir polis intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda bu kişi intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



İntihara kalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi ne amaçla kullandığı merak konusu oldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 15  Temmuz  Şehitler  Köprüsünde  Şemsiyeli  İntihar  Girişimi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER