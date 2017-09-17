150 KİŞİYİ UCUZ ARABA VAADİYLE KANDIRAN AVUKATTAN, 250 MİLYONLUK VURGUN
250 milyon TL vurgun yaparak kayıplara karışan Burak Y.'nin yanı sıra nişanlısı ve iki kardeşiyle birlikte toplam 9 kişi hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Yankın'la birlikte diğer 8 sanık için de 4 kişiye karşı işledikleri suçtan dolayı 28 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme davayı İstanbul'a gönderildi.
KİRALIK ARAÇLA GÖZ BOYADI
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde ifade veren şikâyetçilerden İlkay Y., "İcradan ihale ile araç satın alıp az kar marjıyla bize satacağını söyledi" dedi. Veysi Z. "Sonradan öğrendiğim kadarıyla araçları kiralama şirketlerinden alarak bize veriyormuş" diye konuştu. Eş dosttan topladığı 5.5 milyon TL'yi kaptıran Mehmet A. ise "Hayatım mahvoldu aldığım tehdidin haddi hesabı yok. Çocuklarımla tehdit ediliyorum" dedi.
YURT DIŞINA KAÇTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Muharrem D. de "Yüzde 30 kar marjıyla devlet ihalelerinden araçlar aldığını söyledi. Toplamda 500 bin TL verdim" diye konuştu. Lüks arabalara düşkünlüğü ile bilinen Burak Y.'nin Azerbaycan'a kaçtığı düşünülüyor. Şüpheli hakkında farklı mahkemelerde açılmış 62 dava bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar