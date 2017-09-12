Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TELEFON GASP ETTİ, HAYATI KARARDI!


16 yaşındaki çocuk telefon gasp etti, hayatı karardı!
Tarih : 12 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : 16 Yaşındaki Çocuk Telefon Gasp Etti, Hayatı Karardı!(9/10)5

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun yolunu keserek, cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

ÖNÜNÜ KESİP ÜSTÜNDE NE VARSA ALDI

26 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Kavşağı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan şüpheli M.A., yolda karşılaştığı F.T.'nin önünü keserek, 'cebinde ne var ne yoksa ver' dediği ve mağdurun cep telefonunu aldı. M.A. yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

SEGBİS YOLUYLA DURUŞMAYA KATILDI

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk M.A.(16) Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, şikayetçi mağdur çocuk F.T.(15) duruşma salonunda hazır bulundu.

MAĞDUR, SANIĞI TEŞHİS ETTİ

Kapalı görülen davada tutuklu sanık M.A., gasp yapan kişinin kendisini iddia ederken, mağdur F.T.'nin ise sanığı teşhis ettiği öğrenildi.

YAĞMA SUÇUNDAN 5 YIL, 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.'ya 'yağma' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 16  Yaşındaki  Çocuk  Telefon  Gasp  Etti  Hayatı  Karardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER