16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TELEFON GASP ETTİ, HAYATI KARARDI!
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun yolunu keserek, cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
ÖNÜNÜ KESİP ÜSTÜNDE NE VARSA ALDI
26 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Kavşağı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan şüpheli M.A., yolda karşılaştığı F.T.'nin önünü keserek, 'cebinde ne var ne yoksa ver' dediği ve mağdurun cep telefonunu aldı. M.A. yakalanarak, mahkemece tutuklandı.
SEGBİS YOLUYLA DURUŞMAYA KATILDI
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk M.A.(16) Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, şikayetçi mağdur çocuk F.T.(15) duruşma salonunda hazır bulundu.
MAĞDUR, SANIĞI TEŞHİS ETTİ
Kapalı görülen davada tutuklu sanık M.A., gasp yapan kişinin kendisini iddia ederken, mağdur F.T.'nin ise sanığı teşhis ettiği öğrenildi.
YAĞMA SUÇUNDAN 5 YIL, 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.'ya 'yağma' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
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