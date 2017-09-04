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16 Yaşındaki Futbolcu, Hatay'dan İspanya'ya Transfer Oldu

16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, HATAY'DAN İSPANYA'YA TRANSFER OLDU

Hatay Süper Amatör takımlarından Samandağspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Gündüz, İspanyol ekibi Villarreal'in altyapı takımlarından Primer Toque ile anlaştı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : 16 Yaşındaki Futbolcu, Hatay'dan İspanya'ya Transfer Oldu(7/10)3

Hatay Süper Amatör takımlarından Samandağspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Gündüz, La Liga ekibi Villarreal'in altyapı takımlarından Primer Toque CF ile anlaştı. Samandağspor Başkanı Yusuf Yatkın, Hüseyin Gündüz'ün futbol ülkesi olan İspanya'da top oynamasının gurur verici olduğunu belirterek, genç futbolcunun uyum ve dil sorunu olduğunu, bunları atlatmak için de belli bir süre gerektiğini söyledi.

SAMANDAĞSPOR'A TRANSFER ÖDEMESİ YAPILMADI

Yatkın, "16 yaşındaki futbolcumuz ile ilk aşamada profesyonel sözleşme imzalanmadığı için Samandağspor Kulübü'ne herhangi bir transfer ödemesi yapılmadı. Dünyanın her yerinde amatör futbolcudan kulüp para kazanamaz. Profesyonel sözleşme imzalanacağı zaman federasyonun her yıl belirlediği miktar ne ise kulüpten yetiştirme parası karşılığında bedeli ödenerek futbolcu profesyonel sözleşmeye imza atar" dedi.

"GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Samandağlı genç sporcu Hüseyin Gündüz'ün başarısının gurur verici olduğun ifade eden Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, "Samandağspor Kulubü Başkanı Yusuf Yatkın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarıların artması, ilçemizin her anlamda en iyi yerlere gelmesi için gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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