16 YAŞINDAKİ İNGİLİZ TARAFTAR, 400 RETWEET KARŞILIĞINDA MAÇA DALDI
İngiltere-Malta mücadelesinde 16 yaşındaki İngiliz taraftar, Twitter'da 400 Retweet alınca sahaya daldı. Polisler tarafından dışarı çıkarılan taraftar 200 Euro ve 1 yıl maçlardan men cezası aldı.
İngiltere'nin Malta ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı. 16 yaşındaki İngiliz taraftar Jake Peachey, Twitter'da 400 retweet alması halinde sahaya atlayacağını söyledi.
400 RT'Yİ ALINCA SAHAYA DALDI
Kısa sürede viral hale gelen paylaşım binlerce beğeni alıp 400 retweeti geçince taraftar sahaya atladı. Sahaya giren taraftar, güvenlik görevlilerini peşinden koştururken İngiliz futbolcular Kane ve Rasford'a sarılan taraftar daha sonra oyun alanından dışarı çıkartıldı.
12 AY BOYUNCA MAÇLARDAN MEN EDİLDİ
Peachey'e bu macerası 200 Euro para cezasına ve geceyi karakolda geçirmeye mal oldu. Peachey 12 ay boyunca maçlardan men cezası alırken İngiltere'nin de kendisine seyahat yasağı cezası vermesi gündemde. Aynı habere göre Malta'da Hakim Elliott Magro, Peachey'le Arsenal taraftarı olduğu için de dalga geçti: Hep sonuna kadar geliyorsunuz ama hiçbir şey kazanamıyorsunuz.
Kaynak: haberinburada
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