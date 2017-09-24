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16 YAŞINDAKİ TÜRK SPORCU AYŞE BEGÜM, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU


16 Yaşındaki Türk Sporcu Ayşe Begüm, Avrupa Şampiyonu Oldu
Tarih : 24 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : 16 Yaşındaki Türk Sporcu Ayşe Begüm, Avrupa Şampiyonu Oldu(6/10)2

Genç yaşına rağmen yakaladığı başarılarla adını duyuran Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonluğunun ardından şimdi de Avrupa Şampiyonu oldu. İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen organizasyonda küçükler kategorisinde ter döken Ayşe Begüm, 21 bin 150 puan elde etti ve tek kadınlarda zirvede yer aldı.

MİLLİ TAKIMA ALTIN MADALYA KAZANDIRDI

Ayşe Begüm Onbaşı, sezonun önemli turnuvalarından biri olan Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda mücadele etti. İtalya'nın Ancona şehrindeki turnuvada iyi bir performans gösteren Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde milli takıma altın madalya kazandırdı. 22 ülkenin yer aldığı şampiyonada Türkiye Milli Takımı, juniorda da yarışan 19 ülkeden biri oldu. Ayşe Begüm Onbaşı da daha önce kazandığı dünya şampiyonluğunun yanına Avrupa altın madalyasını da ekledi.

RUSLARI GEÇTİ

Ayşe Begüm, finalde mindere ilk çıkan isimdi. Harika bir performans gösterip rakiplerini beklemeye koyulan genç sporcu, 21 bin 150 puanla zirveye çıktı. İkinci sırada ise Rus Daria Tikhonova yer aldı. Üçüncülüğü de bir başka Rus sporcu Ekaterina Gridina kaptı.

DAHA ÖNCE NELER YAPMIŞTI?

2015'te Meksika'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubunda mücadele veren başarılı sporcu, burada dünya üçüncüsü oldu. 2016'da Güney Kore'de düzenlenen Aerobik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise 15-17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönerek, yeteneklerinin ve çalışmalarının karşılığını almayı başardı. Son olarak da hem İspanya'daki Akdeniz Gençler Şampiyonası'ndan hem de Portekiz'de bir uluslararası turnuvadan üç altın madalya ile döndü. Dünya Şampiyonaları dışında yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı etkinliklerde 60'ın üzerinde madalya sahibi olan Ayşe Begüm, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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