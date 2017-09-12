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17 yaşındaki futbolcu sayesinde kariyeri kurtuldu

17 YAŞINDAKİ FUTBOLCU SAYESİNDE KARİYERİ KURTULDU

FIFA, Eljif Elmas'a lisans çıkarmayınca Fenerbahçe'nin planları bozuldu, sarı-lacivertliler Robin van Persie'yi tekrar kadroya dahil etti.

Tarih : 12 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : 17 Yaşındaki Futbolcu Sayesinde Kariyeri Kurtuldu(9/10)5

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, 18 yaşını doldurmadığı için profesyonel sözleşme yapılamayan Makedon futbolcu için FIFA'ya başvurmuş, lisans için özel izin istemişti. Ancak FIFA, buna olumsuz yanıt vermedi. TFF'nin kulüplere 28 kişilik kadroları bildirme süresi de 10 Eylül gecesi saat 24.00'te doldu. FIFA'dan beklenen yanıt dün geldiğinde zaten vakti geçmişti.

ROBIN VAN PERSIE TRİBÜNE ÇIKACAKTI

Böylece Eljif'in adı 28 kişilik kadrodaki '14 yabancı' arasına yazılamadı. Aykut Kocaman'ın niyeti, FIFA'nın Eljif'e onay vermesi durumunda Robin van Persie'yi tribüne göndermekti. Ancak sakatlığı nedeniyle en az bir ay daha sahalara dönemeyecek olan Hollandalı forvet mecburen kadroda kaldı. 27 Eylül'de 18 yaşına basacak olan Eljif Elmas ise TFF'ye sunulacak listenin yenileneceği ocak ayına kadar sarı-lacivertlilerin U21 takımı için maçlara çıkacak.

TRİBÜNE ÇIKMAKTAN KURTULDU

Dizinden sakat olan ve Aykut Kocaman'a göre 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan Van Persie'yi FIFA kurtardı. Eğer FIFA, Eljif'e lisans izni verseydi, kariyeri büyük başarılarla dolu olan ve dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterilen RvP, en azından ilk yarıyı tribünde geçirecekti.

AMATÖR LİSANSI İLE OYNAYACAK

27 Eylül 1999 doğumlu olan ve profesyonel lisansı 19 günle kaçıran Eljif, maç kondisyonu kazanması için ocak ayına kadar 'amatör' statüsünde U21 takımında görev yapacak. Aykut Kocaman'ın, yüksek top tekniğine ve futbol zekasına hayran olduğu Eljif'ten gelen habere çok üzüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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