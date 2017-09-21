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18 yaşında keldi, şimdi gür saçlarıyla şampuan reklamlarında oynuyor

18 YAŞINDA KELDİ, ŞİMDİ GÜR SAÇLARIYLA ŞAMPUAN REKLAMLARINDA OYNUYOR

18 yaşında geçirdiği hastalık sebebiyle kel kalan Rus kız, tedaviler sonucu gür saçlara kavuşunca şampuan reklamlarının bir numaralı yıldızı oldu.

Tarih : 21 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : 18 Yaşında Keldi, Şimdi Gür Saçlarıyla Şampuan Reklamlarında Oynuyor(10/10)6

Rusya'da bir kız 18 yaşında geçirdiği hastalık sonucu kel kaldı. Tedaviler sonucu gür saçlara kavuşan kız şampuan reklamlarının yıldızı oldu.

HASTALIK YÜZÜNDEN KEL KALDI

18 yaşındayken androgenetik alopesi teşhisi konulan ve kel kalıp kendine olan bütün güvenini kaybeden Rus kız Anastasia, tedaviden sonra saçlarına eskisinden çok daha güçlü bir şekilde kavuştu.

ŞİMDİ SAÇLARI 1 İNSAN BOYUNDA

1.60 cm uzunluğuna ulaşan saçları sayesinde Rusya'da yayınlanan Pantane şampuan reklamlarında oynayan 23 yaşındaki Anastasia, saçının fotoğrafını instagram hesabından "Saçlarımı ilk defa ölçtürdüm ve 1.60 cm uzunluğuna gelmişler" cümlesi ile paylaştı.

UZUN SÜRELİ TEDAVİ ETKİLİ OLDU

Ergenlik döneminde strese bağlı olduğu tahmin edilen saç dökülmesinden dolayı tamamen kel kalan Anastasia, en sonunda bir saç uzmanına gitti ve uzun süreli bir tedaviden sonra saçlarında tekrardan daha güçlü bir şekilde kavuştu.

HER GÜN OMEGA 3 VE D VİTAMİNİ ALDI

Hergün düzenli bir şekilde Omega 3 ve D vitamini aldığını söyleyen genç kadın, saçlarını yıkadıktan sonra yüzde atmışa kadar açık havada kuruttuktan sonra saç kurutma makinası ile kuruttuğunu söyledi.

ŞİMDİ DANIŞMANLIK YAPIYOR

Güçlü saçlara sahip olmanın sırlarını 238.000 takipçisi ile paylaşmaya devam eden Anastasia ayrıca sosyal medya üzerinden kişi başı 54 pound karşılığında güçlü saçlara sahip olma danışmanlığı veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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