19 YAŞINDAKİ ŞEYDA, VERDİĞİ CEVAPLA ÜNLÜ ÜNİVERSİTEDEN 1 MİLYON LİRALIK BURS KAZANDI
İstanbul (Erkek) Lisesi'nden bu yıl mezun olan 19 yaşındaki Şeyda Takiş, yıllık 77 bin dolar bursla Cornell Üniversitesi'nde okuma şansı kazandı.
"1 MİLYON LİRAYI AŞACAK TAM BURSLA OKUYACAĞIM"
Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ilk 100'e giren ve liseyi birincilikle bitiren Takiş, başvurduğu 7 üniversitenin üçünden burs kazandığını anlatarak, Hürriyet'e şöyle konuştu:
"ABD'den yaklaşık 10, Avrupa'da da birkaç okula başvurdum. Amerika'da Cornell, Duke ve Pennsylvania üniversitelerinden tam burs aldım. İhtiyaç bursunun yanı sıra Duke Üniversitesi'nin dünyanın her yerinden başvuran 35 bin kişi arasından 9 kişiye verdiği başarı bursuna ve UPenn tarafından World Scholars adlı bir gruba seçildim. İngiltere'de King's College London, University College London, University of Bath ve İsviçre'de ETH Zürich'i kazandım. Amerika'da Harvard, Yale, Columbia ve Chicago üniversitelerinde yedekteydim. Cornell Üniversitesi'nde 4 yılda 300 bin doları yani 1 milyon lirayı aşacak tam bursla okuyacağım."
MARS SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP BURSU GETİRDİ
Köklü üniversitelerden kabul almasında, okul dışı aktivitelerinin ve kendini iyi ifade edebilme yeteneğinin etkili olduğunu söyleyen Takiş, "Cornell Üniversitesi mülakatında, insanlığın sonu geldiğinde Mars'a yerleşecek 100 kişilik bir koloni tasarlamam istendi. Bu en ilginç soruydu. 700 kelimede yepyeni bir toplum oluşturmak zordu. Ama toplumdaki sorunları azaltıp yeni bir yaşam alanı kurmayı özetledim." diyor. Takiş, bilgisayar mühendisliği eğitimi alıp, yapay zekâ üzerine çalışmak istiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar