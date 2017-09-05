İstanbul (Erkek) Lisesi'nden bu yıl mezun olan 19 yaşındaki Şeyda Takiş, yıllık 77 bin dolar bursla Cornell Üniversitesi'nde okuma şansı kazandı.

"1 MİLYON LİRAYI AŞACAK TAM BURSLA OKUYACAĞIM"

Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ilk 100'e giren ve liseyi birincilikle bitiren Takiş, başvurduğu 7 üniversitenin üçünden burs kazandığını anlatarak, Hürriyet'e şöyle konuştu:

"ABD'den yaklaşık 10, Avrupa'da da birkaç okula başvurdum. Amerika'da Cornell, Duke ve Pennsylvania üniversitelerinden tam burs aldım. İhtiyaç bursunun yanı sıra Duke Üniversitesi'nin dünyanın her yerinden başvuran 35 bin kişi arasından 9 kişiye verdiği başarı bursuna ve UPenn tarafından World Scholars adlı bir gruba seçildim. İngiltere'de King's College London, University College London, University of Bath ve İsviçre'de ETH Zürich'i kazandım. Amerika'da Harvard, Yale, Columbia ve Chicago üniversitelerinde yedekteydim. Cornell Üniversitesi'nde 4 yılda 300 bin doları yani 1 milyon lirayı aşacak tam bursla okuyacağım."

MARS SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP BURSU GETİRDİ

Köklü üniversitelerden kabul almasında, okul dışı aktivitelerinin ve kendini iyi ifade edebilme yeteneğinin etkili olduğunu söyleyen Takiş, "Cornell Üniversitesi mülakatında, insanlığın sonu geldiğinde Mars'a yerleşecek 100 kişilik bir koloni tasarlamam istendi. Bu en ilginç soruydu. 700 kelimede yepyeni bir toplum oluşturmak zordu. Ama toplumdaki sorunları azaltıp yeni bir yaşam alanı kurmayı özetledim." diyor. Takiş, bilgisayar mühendisliği eğitimi alıp, yapay zekâ üzerine çalışmak istiyor.

Kaynak: haberinburada