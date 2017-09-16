Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti

19'luk Genç Oyuncudan İtiraf: Annem, 7 Yaşımdan Beri Mini Etek Giydirir

19'LUK GENÇ OYUNCUDAN İTİRAF: ANNEM, 7 YAŞIMDAN BERİ MİNİ ETEK GİYDİRİR

Genç oyuncu Ariel Winter, verdiği son röportajda annesine yönelik ağır suçlamalarda bulunurken "Annem yedi yaşından beri bana mini etekler giydirir" dedi.

Tarih : 16 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : 19'luk Genç Oyuncudan İtiraf: Annem, 7 Yaşımdan Beri Mini Etek Giydirir(5/10)1

Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle yıldızı parlayan Ariel Winter, The Hollywood Reporter'a konuştu. 19 yaşındaki Winter "Henüz 12 yaşındayken beni 24 yaşında zannederlerdi" dedi.

Genç oyuncu, annesi Crystal Workman'ın kendisini bir çocukken bile yaşından çok büyük hatta bir genç kadın gibi giydirdiğini belirtti.

"ANNEM YEDİ YAŞIMDAN BERİ..."

Ariel Winter "Annem yedi yaşından beri bana mini etekler ve derin kesimli kıyafetler giydirirdi. Henüz 12 yaşındayken insanlar benim 24 yaşında olduğumu sanırlardı. Eminim ki o yaşlarda çıplak sahnelerde oynamam gerekseydi annem büyük bir olasılıkla bunu da kabul ederdi" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ariel Winter, annesinin kendisine çok sıkı bir diyet uyguladığını ve oyunculuk kariyeri uğruna eğitiminin de ihmal edildiğini sözlerine ekledi.

ANNESİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ariel Winter, annesiyle zorlu bir yasal süreç de yaşamıştı. 2012 yılında taciz edildiği gerekçesiyle annesinin evinden ayrılan Winter iki yıl önce de annesiyle olan bağlarını hukuksal olarak da kesmişti. Ariel Winter o dönemde kendisinden 22 yaş büyük ablası Shanelle Gray'in evine taşınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 19  Luk  Genç  Oyuncudan  İtiraf  Annem  7  Yaşımdan  Beri  Mini  Etek  
Giydirir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER