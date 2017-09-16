19'LUK GENÇ OYUNCUDAN İTİRAF: ANNEM, 7 YAŞIMDAN BERİ MİNİ ETEK GİYDİRİR
Genç oyuncu Ariel Winter, verdiği son röportajda annesine yönelik ağır suçlamalarda bulunurken "Annem yedi yaşından beri bana mini etekler giydirir" dedi.
Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle yıldızı parlayan Ariel Winter, The Hollywood Reporter'a konuştu. 19 yaşındaki Winter "Henüz 12 yaşındayken beni 24 yaşında zannederlerdi" dedi.
Genç oyuncu, annesi Crystal Workman'ın kendisini bir çocukken bile yaşından çok büyük hatta bir genç kadın gibi giydirdiğini belirtti.
"ANNEM YEDİ YAŞIMDAN BERİ..."
Ariel Winter "Annem yedi yaşından beri bana mini etekler ve derin kesimli kıyafetler giydirirdi. Henüz 12 yaşındayken insanlar benim 24 yaşında olduğumu sanırlardı. Eminim ki o yaşlarda çıplak sahnelerde oynamam gerekseydi annem büyük bir olasılıkla bunu da kabul ederdi" diyerek sözlerini sürdürdü.
Ariel Winter, annesinin kendisine çok sıkı bir diyet uyguladığını ve oyunculuk kariyeri uğruna eğitiminin de ihmal edildiğini sözlerine ekledi.
ANNESİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU
Ariel Winter, annesiyle zorlu bir yasal süreç de yaşamıştı. 2012 yılında taciz edildiği gerekçesiyle annesinin evinden ayrılan Winter iki yıl önce de annesiyle olan bağlarını hukuksal olarak da kesmişti. Ariel Winter o dönemde kendisinden 22 yaş büyük ablası Shanelle Gray'in evine taşınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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