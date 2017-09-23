İki gövdeden oluşan ve dünyanın en büyük uçağı olan "Roc", uzaya roket fırlatma uçuşları yapacak.

"Dünyanın en büyük uçağı" olan Roc sayesinde artık roketler uzaya, havadan fırlatılacak.

3 ADET ROKETİ TAŞIYABİLİYOR

Roc kod adlı uçağın havada böyle görünmesi planlanıyor. Havalimanlarında göremeyeceğimiz türden dev uçağın gövdesine dikkatle bakılırsa 3 adet uzaya fırlatılmak üzere hazırlanan roket görülebilir.

ROKETLERİ 11 BİN METREYE KADAR TAŞIYACAK

Uzaya fırlatılacak roketler yaklaşık 11 bin metre irtifaya taşınıyor ve sonra bırakılıyor. Roketler kendi motorlarıyla tırmanışına devam ediyor. Stratolaunch bu şekilde yılda 6-10 görev uçuşu yapacak.

İLK UÇUŞU 2019'DA

2019 yılında ilk kez görev amaçlı havalanacak olan uçak, Orbital ATK tarafından üretilen bir adet Pegasus XL roketini taşıyacak fakat toplam 3 roket kapasitesi bulunuyor.

28 TEKERLEĞİ VAR

Stratolaunch dev olunca tekerlek sistemi de bir o kadar büyük. 650 ton yükü taşımak için tam 28 tekerden destek alıyor. Her iki burun kısmında ikişer tane, gövdede de 12'şer tane tekerlek var.

2 UÇAĞIN MALZEMESİNDEN YAPILDI

Dev uçağın çoğu ekipmanı iki adet Boeing'in 747-400'nin motor, elektronik, uçuş kompartımanı, iniş takımları mühendisler tarafından sökülerek oluşturulmuş.Stratolaunch tam 6 adet 250 kN (56,000 lbf) Pratt & Whitney PW4056 motor kullanacak. Boeing 747-400 bu motorlardan 4 adet kullanıyordu.

Kaynak: haberinburada