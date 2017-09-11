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2 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Sebebi Kira Borcu Çıktı

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ KİRA BORCU ÇIKTI

Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın sebebinin yaklaşık 150 bin liralık kira borcu olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : 2 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Sebebi Kira Borcu Çıktı(10/10)6

Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın sebebinin yaklaşık 150 bin liralık kira borcu olduğu ortaya çıktı.

150 BİN LİRALIK BORCU ÖDEMEDİ

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan restoranda dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ç. restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal D. isimli şahsa kiraladı. Kemal D. ilk iki ayın kirasını verdi ancak daha sonra 3 ay yaklaşık 150 bin lira tutan kira bedelini ödemedi. Bunun üzerine dün gece Erkan Ç. restorana gelerek Kemal D.'yi çıkarmak isteyince iki şahsın arkadaşları arasında restoranda silahlı kavga çıktı.

SİHALI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Silahlı kavgada Murat S. ile Orhan K. hayatını kaybederken, Erkan Ç., Serkan K. ve Ömer K. yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Hayatını kaybeden iki kişi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet dedektifleri olaydan sonra yaptığı araştırmada olaya karıştığı ileri sürülen Abdülmümin A., Sait Y., Çağlar G., Erdinç S. ve Ali E.'yi gözaltına alırken, olaya karışan Kemal D. aranıyor.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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