20 YAŞINDAKİ HİLAL'İN SIR ÖLÜMÜ! TELEFONU İNCELENİYOR
Silivri'de yaşayan 20 yaşındaki Hilal Hayran, bayram günü oturdukları binanın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis Hilal'in cep telefonunu incelemeye aldı.
İstanbul Silivri'de ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Hilal Hayran, bayram günü oturdukları binanın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Üniversite mezunu olan Hilal, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besler, kendi cebinden onlara mamalar alırdı. Eğer ölmeseydi Hilal, dün doğum gününü kutlayacaktı.
BAYRAM GÜNÜ 9. KATTAN DÜŞTÜ
Olay, Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahı Silivri'de yaşandı. İnsanlara ve sokak hayvanlara yardım tutkusuyla bilinen, 20 yaşındaki hayat dolu Hilal Hayran, 14 katlı binanın 9'uncu katından aşağı düştü. Sitesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay bölgesine sağlık ekibi ve polisler çağırıldı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kızlarının kaybına inanamayan ailesi sinir krizi geçirdi.
TELEFONU İNCELENİYOR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu olan Hilal Hayran'ın ağır yaralı halde bulunduğu alanda ve evde incelemeler yapan polis, genç kızın ölüm nedenini araştırmaya başladı. Hilal Hayran'ın cep telefonu da son yaptığı görüşmelerin tespiti için incelemeye alındı. Otopsi için gönderildiği Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Hilal'in cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Büyükkılıçlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Hilal Hayran'ın dün doğum günü olduğunu belirten yakınları, "Eğer ölmeseydi bugün hep birlikte doğum gününü kutlayacaktı" dedi. Üniversite döneminde sokak hayvanlarına sevgisiyle tanınan ve cebindeki parayı son kuruşuna kadar hayvanlara mama almak için harcadığı öğrenilen Hilal'in beslediği hayvanlar da yetim kaldı.
Kaynak: haberinburada
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