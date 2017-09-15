A Haber - ATV ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 - 2018 eğitim - öğretim yılında öğrenim kredisi ve burslara yapılacak artış miktarını açıkladı.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS / KREDİ 470 LİRA OLDU

İşte Erdoğan'ın açıkladığı rakamlar:

2017 -2018 eğitim öğretim kredi - burs durumunda, bu yıl lisan öğrencilerine kredi/burs, 470 lira oldu. Geçen yıl 285 lira yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı veriyorduk. Bu yıl bu da 330 liraya çıkarıldı.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS / KREDİ 940 LİRA OLDU

Kredi - burs rakamı yüksek lisans öğrencileri için 940 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 lira oldu. Şu anda hükümetimizin aldığı bu karar nedeniyle ben hükümetimize teşekkür ediyorum. Bunu da ilk kez buradan açıklıyorum.

Kaynak: haberinburada