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2017 aöf sonuçları ne zaman açıklanacak?

2017 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 ve 15 Ocak 2017'de AÖF sınav ve soruları Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde yayınlanırken, sınava girenler sonuçlar ne zaman açıklanacak ?

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : 2017 Aöf Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?(10/10)9


AÖF sınav sonuçları Açıköğretim'in sitesinde ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler, Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde soru ve cevapları görebilir.



Pazartesi günü fakülte alt sitelerinden olan E-Kampüs sitesinde soruları ve cevapları yayımladı. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Sonuçlardan sonra prosedür nasıl gerçekleşecek?



 



SINAV SORULARININ YAYINLANACAĞI SİTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ








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