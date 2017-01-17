2017 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 ve 15 Ocak 2017'de AÖF sınav ve soruları Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde yayınlanırken, sınava girenler sonuçlar ne zaman açıklanacak ?
AÖF sınav sonuçları Açıköğretim'in sitesinde ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler, Açıköğretim'in E-Kampüs sitesinde soru ve cevapları görebilir.
Pazartesi günü fakülte alt sitelerinden olan E-Kampüs sitesinde soruları ve cevapları yayımladı. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Sonuçlardan sonra prosedür nasıl gerçekleşecek?
SINAV SORULARININ YAYINLANACAĞI SİTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar