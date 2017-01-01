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2017 milli piyango çekiliş sonuçları: bilet sorgulama

2017 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: BİLET SORGULAMA

2017 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları dün gece heyecanlı bir şekilde gerçekleşti. Ve Milyonlarca insan mpi sitesine akın ederken, sonuçlardan sonra site çöktü.

Tarih : 01 Ocak 2017, 16:35
Puan Ver : 2017 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları: Bilet Sorgulama(5/10)5


017 Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam çekildi, gözler piyangonun sitesine çevrildi.



MPİ tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2016'da yapılan yılbaşı özel çekilişinin ardından belli oldu. Büyük ikramiyenin talihlileri açıklanmadan önce yapılan çekilişklerde biletine herhangi bir ücret isabet etmeyenlerin teselli olarak kabul ettikleri amorti sonuçları açıklandı.



Milli Piyango Bilet Sorgulama http://mpi.gov.tr






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