2017 OSCAR ADAYLARI AÇIKLANDI!
89. Oscar adayları açıklandı. “Âşıklar Şehri” 14 adaylık kazanarak aynı sayıda adaylık kazanan “Perde Açılıyor” ve “Titanic” filmleriyle birlikte rekorun yeni sahiplerinden biri oldu
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 89. Oscar adaylarını açıkladı.
32 yaşındaki Damien Chazelle'in yazıp yönettiği, Altın Küre'lerde de büyük bir zafere imza atan “Âşıklar Şehri” (La La Land) 14 adaylıkla “Perde Açılıyor” (All About Eve) ve “Titanic”in adaylık rekorunu egale etti.
Hollywood'da yükselmeye çalışan genç bir aktrisle, bir caz müzisyeninin aşk hikâyesini anlatan “Aşıklar Şehri”, film, yönetmen, kadın ve erkek oyuncu kategorilerinin yanı sıra senaryo dalında da aday olarak bütün önemli ödüllere aday gösterilmiş oldu.
BU YIL ‘OSCAR ÇOK BEYAZ' DEĞİL
Geçtiğimiz yıl tümüyle beyazların aday gösterildiği dört oyunculuk kategorisinde bu yıl Afrikalı-Amerikalılar da aday gösterildiler.
Denzel Washington (Fences), Mahershala Ali (Moonlight), Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Octavia Spencer (Hidden Figures) gibi oyuncuların yanı sıra Hint kökenli Dev Patel de “Lion” filmiyle aday oldu.
2016'da adayların açıklanmasıyla “Oscar Çok Beyaz” sloganıyla başlayan protestolar sonucunda Akademi, yeni uygulamalarla sorunu çözeceğini açıklamış ve bünyesine farklı etnik kökenlerden 600'ü aşkın yeni üye almıştı.
Bu yılki adaylıklar, sorunun büyük oranda çözüldüğünü gösteriyor.
Yeni üyelerin oy kullandığı bu ilk seçimde Afrikalı- Amerikalıları konu olan “Moonlight”, “Fences” ve “Hidden Figures” gibi filmler sadece oyunculuk kategorilerinde değil diğer dallarda da ağırlıklarını hissettirdiler.
Bu arada, Meryl Streep “Florence Foster Jenkins” filmindeki rolüyle Oscar'a 20. kez aday olmayı başardı.
Amy Adams'ın “Geliş” filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmemesi ise sürpriz olarak karşılandı.
kaynak:habertürk
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