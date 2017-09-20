2019 SÜPER KUPA FİNALİ VODAFONE PARK'TA
UEFA Yönetim Kurulu, bugün Nyon'da gerçekleştirilen toplandıda 2019 yılında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek olan final karşılaşması, Dolmabahçe'de yer alan Vodafone Park'ta oynanacak.
DAHA ÖNCEKİ FİNAL ÜSKÜP'TE OYNANMIŞTI
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'ı karşı karşıya getiren maç, Makedonya'nın Üsküp kentinde oynanmıştı. İspanyol ekibi, mücadeleyi 2-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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