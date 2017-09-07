İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar, 2020 yılından itibaren tüm yeni Land Rover modellerinin elektrikli ve hibrid olarak da satışa sunulacağını belirtti.

Geçen yıl Hindistan'ın Tata Motors şirketi tarafından satın alınan Jaguar, 2020 yılında tüm Land Rover modellerinin elektrikli ve hibrid seçeneğiyle satılacağını duyurdu. Jaguar, geçen sene Britanya'daki 1.7 milyon araçtan 550 bin adedini üretmişti.

REKABET KIZIŞIYOR

Dev firma, iç pazara yönelik elektrikli modeller de üretmek istediğini ancak bunun için öncelikle hükümet desteği başta olmak üzere bazı şartların oluşması gerektiğini açıklamıştı.

İngiltere'nin, çevre kirliliğini önlemek amacıyla 2040 yılında tüm benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama kararıyla birlikte tüketiciler de üreticiler de elektrikli araba modellerindeki üretimleri hızlandırmaya başladı. Benzer şekilde pek çok ülke de aynı yöne doğru gidiyor ve rekabet kızışıyor.

NISSAN DA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ DUYURMUŞTU

Japon üretici Nissan, geçtiğimiz günlerde Amerikan Tesla ile rekabete süreceği sıfır emisyonlu Leaf elektrikli otomobilini duyurmuştu.

2016 yılında ilk elektrikli modelini piyasaya süren Jaguar Land Rover (JLR) gelecek yıllarda model sayısını artıracağını da kaydetti.

Kaynak: haberinburada