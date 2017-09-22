Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

21 Yıldır İşçiydi, Şimdi Avrupa'ya İhracat Yapan Şirketin Patronu Oldu

21 YILDIR İŞÇİYDİ, ŞİMDİ AVRUPA'YA İHRACAT YAPAN ŞİRKETİN PATRONU OLDU

Kastamonu'da 21 yıl fabrikada çalışan Hamide Sekecek, KOSGEB'den aldığı 150 bin lira krediyle kurduğu tekstil atölyesinde 83 kişiye istihdam sağlayıp, İtalya ve İspanya'ya ihracat yapıyor.

Tarih : 22 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : 21 Yıldır İşçiydi, Şimdi Avrupa'ya İhracat Yapan Şirketin Patronu Oldu(5/10)1

Lise mezunu 38 yaşındaki Hamide Sekecek, ailesinin geçimine katkı sağlamak için 21 yıl tekstil fabrikalarında çalıştı. Sekecek'in hayatı, kendi işini kurmak isteyenlere yönelik açılan girişimcilik kursuna katılmasıyla değişti. Kursu başarıyla tamamlayan, ardından KOSGEB'den 50 bin lirası hibe olmak üzere 150 bin lira kredi almaya hak kazanan Sekecek, hayalindeki tekstil atölyesini açmayı başardı. İşe 7 kişiyi çalıştırarak başlayan Sekecek, bugün 83 kişi istihdam ediyor. Sekecek'in atölyesinde üretilen ürünler, İtalya ve İspanya'ya da ihraç ediliyor.

"AYDA 200 BİN ADET BEBEK KIYAFETİ ÜRETİYORUZ"

Yıllarca başkalarının yanında çalıştığını, artık kendisi için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Sekecek, şöyle devam etti:

"Müşteri bulabilir miyim diye korktum. Bu nedenle çalışırken tanıştığım, İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Aynur Bozkurt'a ortaklık teklif ettim. Onun da kabul etmesiyle Mayıs 2016'da 7 kişiyle işe başladık. Eşim ve ailemden çok büyük destek aldım. Yavaş yavaş çalışan sayısını yükselttik. Çalışanların büyük çoğunluğu kadın. Hepsi ev hanımıydı. Şimdi hepsi işi bilen insanlar. Ayda 200 bin parça bebek kıyafeti üretiyoruz."

"KADIN KENDİNE GÜVENDİKTEN SONRA YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR"

Daha önce başka tekstil fabrikasında çalışan eşinin de şimdi kendi atölyesine geldiğini anlatan Sekecek, "Prensibimiz insanlar arasında sevgi, disiplin, güven ve aile ortamı oluşturarak yolumuza devam etmek. Çalışan sayısını ve işlerimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sekecek, "Kadınlarımız biraz çekingen duruyor. Kendilerine güvendikten sonra hiçbir kadının başaramayacağı iş yoktur. Çok büyük cevherlerimiz var. Anadolu insanı özverili, istekli. İstiyorum ki kadınlarımız korkmasın. Güçlüyüz, çok güçlüyüz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 21  Yıldır  İşçiydi  Şimdi  Avrupa  Ya  İhracat  Yapan  Şirketin  Patronu  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER