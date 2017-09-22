Kastamonu'da 21 yıl fabrikada çalışan Hamide Sekecek, KOSGEB'den aldığı 150 bin lira krediyle kurduğu tekstil atölyesinde 83 kişiye istihdam sağlayıp, İtalya ve İspanya'ya ihracat yapıyor.

Lise mezunu 38 yaşındaki Hamide Sekecek, ailesinin geçimine katkı sağlamak için 21 yıl tekstil fabrikalarında çalıştı. Sekecek'in hayatı, kendi işini kurmak isteyenlere yönelik açılan girişimcilik kursuna katılmasıyla değişti. Kursu başarıyla tamamlayan, ardından KOSGEB'den 50 bin lirası hibe olmak üzere 150 bin lira kredi almaya hak kazanan Sekecek, hayalindeki tekstil atölyesini açmayı başardı. İşe 7 kişiyi çalıştırarak başlayan Sekecek, bugün 83 kişi istihdam ediyor. Sekecek'in atölyesinde üretilen ürünler, İtalya ve İspanya'ya da ihraç ediliyor.

"AYDA 200 BİN ADET BEBEK KIYAFETİ ÜRETİYORUZ"

Yıllarca başkalarının yanında çalıştığını, artık kendisi için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Sekecek, şöyle devam etti:

"Müşteri bulabilir miyim diye korktum. Bu nedenle çalışırken tanıştığım, İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Aynur Bozkurt'a ortaklık teklif ettim. Onun da kabul etmesiyle Mayıs 2016'da 7 kişiyle işe başladık. Eşim ve ailemden çok büyük destek aldım. Yavaş yavaş çalışan sayısını yükselttik. Çalışanların büyük çoğunluğu kadın. Hepsi ev hanımıydı. Şimdi hepsi işi bilen insanlar. Ayda 200 bin parça bebek kıyafeti üretiyoruz."

"KADIN KENDİNE GÜVENDİKTEN SONRA YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR"

Daha önce başka tekstil fabrikasında çalışan eşinin de şimdi kendi atölyesine geldiğini anlatan Sekecek, "Prensibimiz insanlar arasında sevgi, disiplin, güven ve aile ortamı oluşturarak yolumuza devam etmek. Çalışan sayısını ve işlerimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sekecek, "Kadınlarımız biraz çekingen duruyor. Kendilerine güvendikten sonra hiçbir kadının başaramayacağı iş yoktur. Çok büyük cevherlerimiz var. Anadolu insanı özverili, istekli. İstiyorum ki kadınlarımız korkmasın. Güçlüyüz, çok güçlüyüz." dedi.

Kaynak: haberinburada