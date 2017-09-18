F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak

22 YILLIK SIR AÇIĞA ÇIKTI! DE NİRO İSTANBUL'DA KİMLİK KONTROLÜ YAPMIŞ


22 yıllık sır açığa çıktı! De Niro İstanbul'da kimlik kontrolü yapmış
Tarih : 18 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : 22 Yıllık Sır Açığa Çıktı! De Niro İstanbul'da Kimlik Kontrolü Yapmış(9/10)5

Oyuncu Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a geldiği ve Narkotik polisi ile çeşitli mekanlarda polis şapkasını da giyerek kimlik kontrolü yaptığı ortaya çıktı.



RİCA ÜZERİNE HABERİ YAPMAMIŞ



Gazeteci Burak Ersemiz, Robert De Niro'yla ilgili 22 sene önce yaptığı haberini, dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın ricası üzerine yayınlatamadığını söyledi ve haberin hikayesini şu ifadelerle anlattı:



"İÇERİ DALDIM"



1995 yılıydı yeni açılan Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasına kaçakçılık şubelerinin yeni taşındığı günlerden biriydi. Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'dı. Gece geç saatlerde son kez şubeleri dolaşıp eve gitmek üzere hazırlık yapıyordum. Mehmet Başar'ın makam odasında hareketlilik sezince sekreterinin 'dur' demesine fırsat bile vermeden içeri daldım.



"OTURAN KİŞİNİN ROBERT DE NİRO OLDUĞUNU ANLADIM"



İçeri girdiğimde Amerikan Konsolosluğu'ndan tanıdığım birkaç sima ile birlikte sırtı bana dönük bir kişi, Mehmet Bey ile sohbet ediyordu. Amerikalılar da beni tanıdığı için bir anda bakışlar değişti ve beni kapıdan dışarı çıkarmak için bir hareketlenme oldu tam o sırada Mehmet Başar'ın yanında oturan kişinin Robert De Niro olduğunu anladım.



Korumaların ve Amerikalıların telaşlı tavrına karşın Mehmet Başar nazikçe beni içeri davet ederek Robert De Niro ile tanıştırdı.



"AMERİKA'DA TANIŞTIĞINI SÖYLEDİ"



Interpol adına Amerika'da görev yaptığı yıllarda Robert De Niro ile tanışıp dost olduğunu ve bu anlamda kendisine bir ziyaret yaptığını söyledi. Bu ziyaretin bir amacı da Niro'nun yeni çektiği bir filmin Türkiye'de geçecek sahnelerinin Türk polisi ile birlikte bir ön hazırlığıydı. O gece Mehmet Başar'ın ricası ile haber yapmadım.



KİMLİK KONTROLÜ YAPTI



Ancak Niro, Narkotik Şube ekipleriyle birlikte mekanlarda gezip kimlik kontrolü yaptı. Kafasında kasket ve gece olmasına rağmen gözünde güneş gözlüğü olan Robert De Niro polis yeleği giymiş elinde telsiz, bir çok gece kulübünde insanlara kimlik kontrolü yapmıştı. Hatta 'kımlik kımlik' diyerek bizzat kendisi almıştı nüfus kağıtlarını.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 22  Yıllık  Sır  Açığa  Çıktı  De  Niro  İstanbul  Da  Kimlik  Kontrolü  
Yapmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER