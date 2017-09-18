Oyuncu Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a geldiği ve Narkotik polisi ile çeşitli mekanlarda polis şapkasını da giyerek kimlik kontrolü yaptığı ortaya çıktı.

RİCA ÜZERİNE HABERİ YAPMAMIŞ

Gazeteci Burak Ersemiz, Robert De Niro'yla ilgili 22 sene önce yaptığı haberini, dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın ricası üzerine yayınlatamadığını söyledi ve haberin hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"İÇERİ DALDIM"

1995 yılıydı yeni açılan Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasına kaçakçılık şubelerinin yeni taşındığı günlerden biriydi. Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'dı. Gece geç saatlerde son kez şubeleri dolaşıp eve gitmek üzere hazırlık yapıyordum. Mehmet Başar'ın makam odasında hareketlilik sezince sekreterinin 'dur' demesine fırsat bile vermeden içeri daldım.





"OTURAN KİŞİNİN ROBERT DE NİRO OLDUĞUNU ANLADIM"

İçeri girdiğimde Amerikan Konsolosluğu'ndan tanıdığım birkaç sima ile birlikte sırtı bana dönük bir kişi, Mehmet Bey ile sohbet ediyordu. Amerikalılar da beni tanıdığı için bir anda bakışlar değişti ve beni kapıdan dışarı çıkarmak için bir hareketlenme oldu tam o sırada Mehmet Başar'ın yanında oturan kişinin Robert De Niro olduğunu anladım.

Korumaların ve Amerikalıların telaşlı tavrına karşın Mehmet Başar nazikçe beni içeri davet ederek Robert De Niro ile tanıştırdı.





"AMERİKA'DA TANIŞTIĞINI SÖYLEDİ"

Interpol adına Amerika'da görev yaptığı yıllarda Robert De Niro ile tanışıp dost olduğunu ve bu anlamda kendisine bir ziyaret yaptığını söyledi. Bu ziyaretin bir amacı da Niro'nun yeni çektiği bir filmin Türkiye'de geçecek sahnelerinin Türk polisi ile birlikte bir ön hazırlığıydı. O gece Mehmet Başar'ın ricası ile haber yapmadım.





KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

Ancak Niro, Narkotik Şube ekipleriyle birlikte mekanlarda gezip kimlik kontrolü yaptı. Kafasında kasket ve gece olmasına rağmen gözünde güneş gözlüğü olan Robert De Niro polis yeleği giymiş elinde telsiz, bir çok gece kulübünde insanlara kimlik kontrolü yapmıştı. Hatta 'kımlik kımlik' diyerek bizzat kendisi almıştı nüfus kağıtlarını.

Kaynak: haberinburada