Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

25 KEZ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ BURKTU


25 kez bıçaklanarak öldürülen çocuğun son görüntüleri yürekleri burktu
Tarih : 24 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : 25 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Çocuğun Son Görüntüleri Yürekleri Burktu(8/10)4

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in 25 yerinden bıçaklanıp öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma kapsamında cinayet masası polislerinden oluşan 2 özel ekip kurulduğu bildirildi. Küçük çocuğun kaybolduğu akşam güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise yürekleri burktu.

200'Ü AŞKIN KAMERA SANİYE SANİYE İZLENİYOR

25 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammet Derviş'i katleden kişi ya da kişilerin bulunması için özel ekip tatil beldesindeki 200'ü aşkın güvenlik kamerası kaydını saniye saniye izliyor. Aile fertlerinin yanı sıra beldede ikamet eden çok sayıda vatandaşın da konuyla ilgili ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin toplanan delil, bilgi ve izlenen görüntülerden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.CESEDİ DUŞ KABİNİNDE BULUNMUŞTU

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Kızkalesi'nde 3 yıldır ikamet eden Suriyeli Derviş ailesinin çocukları 5 yaşındaki Muhammet Derviş 18 Eylül akşamı eve dönmeyince ailesi küçük çocuğu aramaya çıktı. Bir sonuç alamayan aile çocuklarını sabah saatlerinde de aramayı sürdürdü. Tam da arama esnasında çocuğun duş kabininde cesedi bulundu. Çocuğun babaannesi olduğu belirtilen Emine Derviş olayın şokuyla çocuğun cesedini kucağına alıp 200 metre mesafedeki polis noktasına getirdi. Aileyi polis ekipleri ve çevredekiler sakinleştirdi. Yapılan otopside çocuğun 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

5 yaşındaki Muhammet Derviş'in kaybolduğu 18 Eylül akşamı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü izleyenlerin yüreğini burktu.

5 yaşındaki çocuk elindeki su şişesi ile güvenlik kamerasının açısına giriyor. Sallanarak ve etrafı izleyerek işletmenin kapısına gelen çocuk bir süre burada bekliyor. Elindeki küçük su şişesini sallayıp kendince oyun oynuyor.

Özel ekipler tarafından çevredeki işletmelere ait güvenlik kamerası görüntülerinin saniye saniye izlediği, alınan ifadelerden yola çıkarak soruşturmanın derinleştirildiği ve en küçük bir ipucunun dahi değerlendirildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 25  Kez  Bıçaklanarak  Öldürülen  Çocuğun  Son  Görüntüleri  Yürekleri  Burktu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER