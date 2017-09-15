2.5 YAŞINDAKİ ROJ BEBEK, KAMYONETİN KASASINDA BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyona düenleyen ekipler, bir kamyonetin kasasında havasızlıktan boğulmak üzere olan göçmenleri ve 2.5 yaşındaki bebeği son anda kurtardı.
İstanbul'da, 2.5 yaşındaki Roj bebeğin de aralarında bulunduğu 10 çocuk ve 38 göçmen, bir kamyonetin kasasında boğulmaktan son anda kurtarıldı.
GÖÇMENLERİ KAMYONETLE TAŞIYAN ÇETEYİ TAKİBE ALDILAR
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray'da WhatsApp'tan haberleştikleri kaçak göçmenleri, kapalı kasa bir kamyonete bindiren çeteyi takibe aldı. Fatih'ten hareket eden içinde Suriye ve Irak uyruklu 10'u çocuk, 48 göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonete operasyon düzenlendi.
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonla, havasızlıktan bayılmaya başlayan göçmenler son anda kurtarıldı. Kamyonette yapılan aramalarda 2 adet şişme bot bulunurken, Suriye, İran ve Türk uyruklu uluslararası insan kaçakçılık çetesi üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 48 göçmense geri gönderim merkezine teslim edildi.
5 BİN DOLARA ANLAŞIYORLAR
Çete üyelerinin Meriç Nehri ve Bulgaristan üzerinden göçmenleri Avrupa ülkelerine götürmeleri karşılığında kişi başı 5 bin dolara anlaştıkları öğrenildi. Çete üyelerinin kişi başı 2 bin 500 doları peşin aldıkları belirlendi.
ROJ VE AİLESİ KURTARILDI
Operasyonda ölmek üzereyken kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj Anvar, 2 yıl önce Bodrum sahilinde cesedi karaya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlattı. Ama kaderi onun gibi olmadı. Roj Anvar'ın, babası Hasan Halid ve annesi Jiman Zaim'in, DEAŞ mağduru olduğu ortaya çıktı. 2.5 yaşında ailesiyle ölüm yolculuğuna çıkan ailenin, 2016'da DEAŞ baskısı nedeniyle Suriye'den Van'a geldikleri belirlendi. Suriyeli ailenin bir süre Van'da kaldıktan sonra İstanbul'da Fatih'e yerleştikleri öğrenildi.
SON 1 YILDIR BODRUM KATTA YAŞIYORLARDI
Roj Anvar ve ailesinin son 1 yıldır Fatih'te bir evin bodrumunda yaşadıkları belirtildi. İnşaatlarda çalışan baba Hasan Halid'in yeterli parayı biriktirmesinin ardından önce Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gitmek için göçmen kaçakçılarıyla anlaştığı belirtildi.
Kapalı kasa kamyonetin içinden kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj, Bodrum sahilinde can veren Aylan'ı hatırlattı.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar