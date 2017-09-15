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2.5 Yaşındaki Roj Bebek, Kamyonetin Kasasında Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

2.5 YAŞINDAKİ ROJ BEBEK, KAMYONETİN KASASINDA BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyona düenleyen ekipler, bir kamyonetin kasasında havasızlıktan boğulmak üzere olan göçmenleri ve 2.5 yaşındaki bebeği son anda kurtardı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : 2.5 Yaşındaki Roj Bebek, Kamyonetin Kasasında Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı(6/10)2

İstanbul'da, 2.5 yaşındaki Roj bebeğin de aralarında bulunduğu 10 çocuk ve 38 göçmen, bir kamyonetin kasasında boğulmaktan son anda kurtarıldı.

GÖÇMENLERİ KAMYONETLE TAŞIYAN ÇETEYİ TAKİBE ALDILAR

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray'da WhatsApp'tan haberleştikleri kaçak göçmenleri, kapalı kasa bir kamyonete bindiren çeteyi takibe aldı. Fatih'ten hareket eden içinde Suriye ve Irak uyruklu 10'u çocuk, 48 göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonete operasyon düzenlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonla, havasızlıktan bayılmaya başlayan göçmenler son anda kurtarıldı. Kamyonette yapılan aramalarda 2 adet şişme bot bulunurken, Suriye, İran ve Türk uyruklu uluslararası insan kaçakçılık çetesi üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 48 göçmense geri gönderim merkezine teslim edildi.

5 BİN DOLARA ANLAŞIYORLAR

Çete üyelerinin Meriç Nehri ve Bulgaristan üzerinden göçmenleri Avrupa ülkelerine götürmeleri karşılığında kişi başı 5 bin dolara anlaştıkları öğrenildi. Çete üyelerinin kişi başı 2 bin 500 doları peşin aldıkları belirlendi.

ROJ VE AİLESİ KURTARILDI

Operasyonda ölmek üzereyken kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj Anvar, 2 yıl önce Bodrum sahilinde cesedi karaya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlattı. Ama kaderi onun gibi olmadı. Roj Anvar'ın, babası Hasan Halid ve annesi Jiman Zaim'in, DEAŞ mağduru olduğu ortaya çıktı. 2.5 yaşında ailesiyle ölüm yolculuğuna çıkan ailenin, 2016'da DEAŞ baskısı nedeniyle Suriye'den Van'a geldikleri belirlendi. Suriyeli ailenin bir süre Van'da kaldıktan sonra İstanbul'da Fatih'e yerleştikleri öğrenildi.

SON 1 YILDIR BODRUM KATTA YAŞIYORLARDI

Roj Anvar ve ailesinin son 1 yıldır Fatih'te bir evin bodrumunda yaşadıkları belirtildi. İnşaatlarda çalışan baba Hasan Halid'in yeterli parayı biriktirmesinin ardından önce Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gitmek için göçmen kaçakçılarıyla anlaştığı belirtildi.

Kapalı kasa kamyonetin içinden kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj, Bodrum sahilinde can veren Aylan'ı hatırlattı.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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