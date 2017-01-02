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26 terörist etkisiz hale getirildi

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde 26 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:58
Puan Ver : 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)8


İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 274 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada 2'si ölü, 5'i sağ, 19'unun teslim olmak üzer 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Son bir hafta içerisinde( 26 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri , Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirilmiştir.

2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 34 kişi tutuklanmıştır."



Ayrıca yürütülen bu operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 780 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 Kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



 



kaynak:yenişafak








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