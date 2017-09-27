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27 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI! EVLENECEĞİ ADAMIN ESKİ KARISINI PALYAÇO KILIĞINA GİREREK ÖLDÜRMÜŞ


27 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Evleneceği Adamın Eski Karısını Palyaço Kılığına Girerek Öldürmüş
Tarih : 27 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : 27 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Evleneceği Adamın Eski Karısını Palyaço Kılığına Girerek Öldürmüş(5/10)1

ABD'nin Florida eyaletinde, yaklaşık 30 yıl önce palyaço kılığına girerek müstakbel kocasının eski eşini öldüren kadın tutuklandı.

SURATINA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

54 yaşındaki Sheila Keen Warren isimli kadın, 1990 yılında 40 yaşındaki Marlene Warren adlı kadının suratına birden fazla kez silahla ateş ederek, ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Polis, davayı sıradışı olarak tanımlıyor.

DNA DELİLLERİ KATİLİ YAKALATTI

Warren'ın uzun süredir cinayetin şüphelisi olduğunu ancak hakkında yeterli delil bulunmadığını söyleyen polis, elde edilen yeni DNA delilleri doğrultusunda kadını tutukladı.

Polise göre olay şu şekilde gelişti:

Sheila Keen Warren, o sırada evlenmeye hazırlandığı Michael Warren'ın eski karısı Marlene'in kapısını çaldı. Marlene kapıyı açtığında, karşısında kırmızı peruklu, ellerinde çiçek tutan bir palyaço buldu. Palyaço kılığındaki zanlı tarafından silahla suratından vurulan kadın, iki gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DOSYA 20 YILDAN FAZLA SÜREDİR KAPALIYDI

20 yıldan uzun süredir delil yetersizliği nedeniyle kapalı duran cinayet soruşturması, 2014 yılında yeniden açıldı. Polis elde edilen yeni DNA delilleri doğrultusunda cinayeti işleyenin, Sheila Keen Warren olduğunu ortaya koydu. Virginia eyaletinde tutuklanan kadın, cinayetin işlendiği Florida'ya gönderilecek.

2002'DE EVLENMİŞLER

Sheila Keen'in, öldürülen Marlene Warren'ın eski eşi Michael Warren ile 2002 yılında evlendiği açıklandı. Michael Warren'ın cinayetle ilişkisi olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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