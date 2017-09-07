SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde geçen 3 Eylül'de nöbette olan 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla sünnet düğününe gitmeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAM, AMBULANSLARI PEŞ PEŞE PARK HALİNDE GÖRDÜ

Bafra ilçesinde geçen 3 Eylül tarihinde meydana gelen olayda nöbette olan 112 Acil Servisi'nden 9 kişi, 3 ambulans ile mesai arkadaşları Erkan Kaya'nın otizm hastası olan oğlunun sünnet düğününe gitti. Düğünün yapıldığı Bafra ilçesi Ali Kale Turistik Tesisleri'nin önünden o sırada Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel makam aracıyla geçti. Ambulansları peş peşe park halinde gören Kaymakam Türkel, görüntülerini çektirerek İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney'e gönderdi.

"KİM SUÇLU İSE CEZA ALACAKTIR"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yusuf Güney, "Komuta merkezinden izin alıp almadıklarını bilmiyorum. Araştıracağız. Burada kim suçlu ise o ceza alacaktır. Düğün salonuna gitmeleri ya da dışarıda yemek yemeleri kesinlikle yasaktır. Görev yerini terk etmek için izin istemek de ayrı bir suçtur. Komuta merkezi izin vermişse o da suç işlemiştir. Bu konu hakkında soruşturma başlatılacaktır" dedi.

"CEZA ALIRLARSA VİCDANEN RAHATSIZ OLURUM"

Düğün sahibi olan ve aynı ekipte görev yapan baba Erkan Kaya ise, "Olay beni çok üzdü. Eğer arkadaşlarım ceza alırsa vicdanen rahatsız olurum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada