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3 Bin 500 Yıllık Firavun Mezarında, Mücevherler Takan 4 Mumya Bulundu

3 BİN 500 YILLIK FİRAVUN MEZARINDA, MÜCEVHERLER TAKAN 4 MUMYA BULUNDU

Mısır'da, 14. yüzyılda hüküm süren hanedanlık boyunca hizmet veren kuyumculara ait mumyalar ve mücevherler, firavun mezarında bulundu.

Tarih : 10 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : 3 Bin 500 Yıllık Firavun Mezarında, Mücevherler Takan 4 Mumya Bulundu(10/10)6

Mısır'da yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinden kalma mumyalar ve mücevherler keşfedildi.

KUYUMCU MUMYASI

Arkeologlar, mezarda bulunan mumyaların kraliyet için çalışan, dönemin ünlü kuyumcusu Amenemhat ile eşi ve iki çocuğuna ait olduğu kanısında.

Nil nehrinin batısında, El Uksur kentinde yapılan kazılarda ayrıca kuyumcunun heykeli ile farklı boyutlarda tahta objelere, maskelere ve takılara ulaşıldı.

18. HANEDANLIKTAN KALMA

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, mezarın Milattan Önce 14. yüzyıldaki 18. hanedandan, "Yeni Krallık" döneminden kalma olduğunu açıkladı.

Kazı çalışmaları henüz tamamlanmadı, bölgede daha fazla tarihi eser ve mezar bulunduğu sanılıyor.

Mısırlı yetkililer bu son keşfin, durgun bir süreçten geçen turizm sektörünü canlandırmasını umut ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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