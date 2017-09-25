3 ÇOCUKLU KADIN, 4 METRELİK TİMSAH AVLADI
Her yıl timsah avına çıkan Amerikalı kadın, bu sene kendisinin 3 katı büyüklüğünde bir timsah yakaladı.
BU YILIN EN BÜYÜĞÜNÜ 3 ÇOCUK ANNESİ YAKALADI
37 yaşındaki Laura Robinson Griffin isimli kadın 3 çocuk annesi, her yıl timsah avlıyor. 3 metre 80 santimlik timsahı yakalayan Robinson, yakaladıklarının en büyüğünün bu olduğunu söylüyor.
ETİ BİR YIL BOYUNCA YİYECEKLER
1 yıl boyunca timsahın etini yiyeceklerini söyleyen Robinson, bir dahaki yıl tekrar avlanmak için çıkacağını söylüyor.
"ÇOCUK YAPMAKTAN SONRA EN GÜZEL ŞEY"
Timsahı keserek, dipfrize koyacağını belirten 3 çocuk annesi kadın; "evlenmek ve çocuk doğurmaktan sonra yaptığım en güzel şey bu" diyor.
Güney Karolina'da 100 bini aşkın timsah olduğu ve avcılık lisansı olanların avlanmakta serbest oldukları biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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