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3 ÇOCUKLU KADIN, 4 METRELİK TİMSAH AVLADI


3 Çocuklu Kadın, 4 Metrelik Timsah Avladı
Tarih : 25 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : 3 Çocuklu Kadın, 4 Metrelik Timsah Avladı(10/10)6

Her yıl timsah avına çıkan Amerikalı kadın, bu sene kendisinin 3 katı büyüklüğünde bir timsah yakaladı.

BU YILIN EN BÜYÜĞÜNÜ 3 ÇOCUK ANNESİ YAKALADI

37 yaşındaki Laura Robinson Griffin isimli kadın 3 çocuk annesi, her yıl timsah avlıyor. 3 metre 80 santimlik timsahı yakalayan Robinson, yakaladıklarının en büyüğünün bu olduğunu söylüyor.

ETİ BİR YIL BOYUNCA YİYECEKLER

1 yıl boyunca timsahın etini yiyeceklerini söyleyen Robinson, bir dahaki yıl tekrar avlanmak için çıkacağını söylüyor.

"ÇOCUK YAPMAKTAN SONRA EN GÜZEL ŞEY"

Timsahı keserek, dipfrize koyacağını belirten 3 çocuk annesi kadın; "evlenmek ve çocuk doğurmaktan sonra yaptığım en güzel şey bu" diyor.

Güney Karolina'da 100 bini aşkın timsah olduğu ve avcılık lisansı olanların avlanmakta serbest oldukları biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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