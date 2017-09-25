Her yıl timsah avına çıkan Amerikalı kadın, bu sene kendisinin 3 katı büyüklüğünde bir timsah yakaladı.

BU YILIN EN BÜYÜĞÜNÜ 3 ÇOCUK ANNESİ YAKALADI

37 yaşındaki Laura Robinson Griffin isimli kadın 3 çocuk annesi, her yıl timsah avlıyor. 3 metre 80 santimlik timsahı yakalayan Robinson, yakaladıklarının en büyüğünün bu olduğunu söylüyor.

ETİ BİR YIL BOYUNCA YİYECEKLER

1 yıl boyunca timsahın etini yiyeceklerini söyleyen Robinson, bir dahaki yıl tekrar avlanmak için çıkacağını söylüyor.

"ÇOCUK YAPMAKTAN SONRA EN GÜZEL ŞEY"

Timsahı keserek, dipfrize koyacağını belirten 3 çocuk annesi kadın; "evlenmek ve çocuk doğurmaktan sonra yaptığım en güzel şey bu" diyor.

Güney Karolina'da 100 bini aşkın timsah olduğu ve avcılık lisansı olanların avlanmakta serbest oldukları biliniyor.

Kaynak: haberinburada