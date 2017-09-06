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3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANAN ESKİ TUĞGENERAL MUSTAFA KAYA'YA TAHLİYE EDİLDİ


3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanan Eski Tuğgeneral Mustafa Kaya'ya Tahliye Edildi
Tarih : 06 Eylül 2017, 22:10
Puan Ver : 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanan Eski Tuğgeneral Mustafa Kaya'ya Tahliye Edildi(10/10)6

Antalya'da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün olduğu gece Vali Münir Karaloğlu'nun konutunda bulunan dönemin Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile darbecilerin sözde Antalya Sıkıyönetim Komutanlığı'na atadığı Burdur eski 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz'ün yargılanmasına Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"VALİ'DEN TALİMAT ALDIM" DEDİ

3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanıkların yargılandığı davanın 9'uncu celsesi iki gün sürdü.

Sanıklardan Mustafa Kaya, kendisinin 15 Temmuz gecesi Vali Münir Karaloğlu'nun talimatlarına uyduğunu söyledi. Kendisinin silah taşımayı bile sevmeyen bir kişi olduğunu belirten Kaya, tahliyesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, sanıklardan Mustafa Kaya'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, darbecilerin Antalya'ya sözde sıkıyönetim komutanı olarak atadığı Metin Karagöz ile ByLock kullandığı iddia edilen Ahmet Yurdagül'ün ise tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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