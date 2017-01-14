Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

3 KİŞİNİN PKK PROPAGANDASIYLA GÖZALTINA ALINDIĞI ŞANTİYEDE 2 GÖZALTI DAHA


3 KİŞİNİN PKK PROPAGANDASIYLA GÖZALTINA ALINDIĞI ŞANTİYEDE 2 GÖZALTI DAHA
Tarih : 14 Ocak 2017, 11:40
Puan Ver : 3 Kişinin Pkk Propagandasıyla Gözaltına Alındığı Şantiyede 2 Gözaltı Daha(8/10)7


 Bursa'da yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik'in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde çalıştığı tespit edilen 16 yaşındaki A.K. ile 18 yaşındaki F.O.'yu gözaltına aldı.



TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



AYNI ŞANTİYEDE 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Jandarma ekiplerinin geçen hafta aynı şantiyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.K., O.K. ve S.A. tutuklanmıştı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 3  Kişinin  Pkk  Propagandasıyla  Gözaltına  Alındığı  Şantiyede  2  Gözaltı  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER