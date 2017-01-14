

Bursa'da yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.







2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik'in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde çalıştığı tespit edilen 16 yaşındaki A.K. ile 18 yaşındaki F.O.'yu gözaltına aldı.







TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR







Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







AYNI ŞANTİYEDE 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI







Jandarma ekiplerinin geçen hafta aynı şantiyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.K., O.K. ve S.A. tutuklanmıştı.







kaynak:haberler